Liga Luis Mercedes pone en marcha su torneo número 50

La Liga Deportiva Mercedes inauguró el 50 Torneo de Béisbol Interno, dedicado al empresario Rogelio Oruña y en donde participan más de 500 atletas, divididos en 45 equipos y once categorías.



“Hoy nos sentimos más que orgullosos, sorprendidos porque no esperábamos esta cantidad de atletas en el primer día de acción, después de más de tres meses en reparación, gracias a esa mano amiga del empresario Oruña, quien ha hecho una gran inversión en el remozamiento de este estadio”, dijo Mercedes. Sostuvo que este 50 aniversario de la liga será recordado porque este torneo marcará un antes y un después. Luego Oruña agradeció la dedicatoria y a la Liga Mercedes por darle la oportunidad de aportar para la niñez y la juventud del país. “Esta no será la primera, estamos en disposición de seguir aportando para eventos de esta naturaleza, por el desarrollo del deporte dominicano y en bienestar de la juventud”, dijo Oruña.