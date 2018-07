Piden ayuda para operar piernas a joven de 19 años que fue arrollada por camión

Los parientes de una joven de 19 años que está ingresada en el hospital Ney Arias Lora tras ser atropellada por un camión que le fracturó sus piernas, un brazo y le causó laceraciones en la cabeza, están pidiendo ayuda económica para poder operarla.

Olga Lidia Yan fue atropellada por un camió el pasado 25 de junio en el kilómetro 59 de la autopista Duarte, cuando se dirigía a casa de una hermana.

Rossy Alejandra Pérez y Carolina Meque Yan, hermanas de Olga Lidia, indicaron que no cuentan con dinero suficiente para costear los gastos médicos.

“Solo los materiales que nos están pidiendo para su operación cuestan 55 mil pesos y nosotros no contamos con esa cantidad de dinero y estamos haciendo todo lo posible, tocando puertas, porque si no la operan, podrían amputarle una de sus piernas”, indicó Meque Yan durante una visita a elCaribe.

Tras el accidente, el conductor del vehículo huyó del lugar dejando a Olga Lidia en el pavimento. Según narran sus hermanas, como pudo, se arrastró hasta la orilla de la vía donde fue encontrada, al día siguiente por un pariente.

“Llegamos hasta aquí porque como está la situación de ella no es favorable. Los doctores nos preguntaron hoy que qué estábamos haciendo porque si no buscamos el dinero, no la pueden entregar y no es lo que queremos”, sostuvo Maque Yan.

Las damas denunciaron además negligencia médica y dijeron que Olga Lidia presenta gusanos en uno de sus piés producto de una bacteria que adquirió.

“Desde hace unos días ha habido negligencia porque ellos duraron cinco días sin lavar el pie. Entendemos que el dinero no está, pero lo que queremos es que mientras estamos haciendo la diligencia, que la atiendan bien por no queremos que le amputen la pierna”, expresaron.

Si usted está interesado en ayudar puede comunicarse a los contactos: 829-902-9312 / 829-523-4344 / 829 -274-9208.