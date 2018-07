En Santiago aún no se siente patrullaje

Santiago. Las medidas de prevención y seguridad dispuesta por las autoridades gubernamentales, con el patrullaje mixto, aún no se percibe en Santiago.

En calles y avenidas de distintos puntos de la ciudad se observó a los ciudadanos caminar sin que se percataran de la vigilancia de agente de seguridad. Rafael Jiménez, uno de los consultados, expresó que al parecer, el gobierno ha concentrado las medidas solo en la capital del país, olvidándose de las demás provincias, por lo que en Santiago y otras ciudades se convierten en blanco para que malhechores cometan sus fechorías. Dijo que ni patrullas militares ni policiales eran visibles en las principales arterias comerciales de la ciudad. “Tengo casi dos horas que entre a la ciudad de Santiago, y la verdad es que no me he encontrado con ningún patrullaje mixto, ni ninguna seguridad como se anunció por el gobierno”, explicó José Enrique de León.

Piden seguridad

Los consultados asumían que por los hechos de violencia y criminalidad que se han registrado, Santiago tendría mayor prioridad a la hora de disponer de más agentes policiales y militares para garantizar la seguridad. Se recuerda que hace dos semanas la empresa de envío y recibo de valores Vimenpaq en esta ciudad fue objeto de un asalto, y que los ladrones cargaron con 11 millones de pesos. Aunque los implicados fueron apresados, uno de ellos se habría quitado la vida de un disparo, a pesar de estar esposado, a los demás le dictaron prisión preventiva de un año.

Tanto empresarios como representantes de sectores sociales coinciden en la preocupación por el recrudecimiento de los hechos que afectan la seguridad ciudadana. Sin embargo, ayer la Policía Nacional junto a los miembros de las Fuerzas Armadas, daban a conocer los primeros resultados de sus operativos que califican de exitoso.

Diversos sectores han abordado el tema

El tema de la delincuencia y la inseguridad ha sido motivo de reacción de todos los sectores. La semana pasada el sector empresarial, así como representantes de entidades que procuran el desarrollo, que participaron de un evento en Santiago, coincidieron en la necesidad de trabajar de manera conjunta, incluso desde los hogares para lograr erradicar este flagelo.