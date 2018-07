Neymar: “Puedo decir que es el momento más triste de mi carrera”

Tras Brasil perder su invicto en los cuartos de finales frente a Bélgica en un partido que pasó 2- 1, y quedar fuera del mundial de Rusia 2018, el jugador delantero del equipo brasileño, Neymar Junior, escribió en su cuenta de Instagram que pasa por el momento más triste de su carrera y que será difícil encontrar fuerzas para volver a jugar fútbol.

“Puedo decir que es el momento más triste de mi carrera, el dolor es muy grande porque sabíamos que podíamos llegar, sabíamos que teníamos condiciones de ir más allá, de hacer historia… pero no fue esta vez. Difícil encontrar fuerzas para querer volver a jugar fútbol, pero estoy seguro que Dios me dará fuerzas suficientes para enfrentar cualquier cosa, así que nunca dejare de agradecerte Dios incluso en la derrota… Porque sé que tu camino es mucho mejor que el mío, muy feliz de ser parte de ese equipo. Estoy orgulloso de todos. Interrumpieron nuestros sueños pero no los sacaron de nuestra cabeza ni de nuestros corazones”, publicó el jugador brasileño.

Neymar es el jugador más valorado del mercado según un estudio del Observatorio del Fútbol (CIES), dentro de un ranking que enumera los 100 futbolistas con un valor de traspaso estimado más elevado y cuyo valor supera los 40 millones de euros.