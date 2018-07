Bautista: “Me siento que puedo ser capaz”

El jardinero de los Mets de NY entiende que aún le queda combustible para seguir aportando a un equipo en las GL

Para José Bautista, quien la venidera temporada cumplirá 38 años, su futuro es incierto. Sin embargo, entiende que el panorama será muy interesante y que aún puede aportar ofensiva a cualquier alineación que se interese por sus servicios en la próxima estación de las Grandes Ligas.

“No puedo adelantarme a lo que vaya a ocurrir”, dijo Bautista a elCaribe. “Pero, lo único que quiero es seguir jugando, no quiero ser una carga para un equipo. Hasta ahora me siento que puedo ser capaz. Mi confianza todavía está en alta. Y cada vez que salgo al terreno siento que tengo chance. Mientras eso sea así, yo seguiré jugando”, agregó el jardinero que posee un porcentaje de embasarse de .425 y .462 de slugging en 38 partidos.

Si bien no se sabe dónde radica su futuro, para Bautista su sólida campaña de 2018 podría ayudarlo a unirse a otro equipo en un tiempo cercano.

Luego de mantenerse en la lista de espera para ser firmado y atravesar por varios cambios esta temporada en Grandes Ligas, después de un período muy corto con los Bravos de Atlanta, al fin, Bautista encontró un nuevo hogar con los Mets de Nueva York.

“Me ha ido bien en este equipo (Mets) en lo personal y me han aceptado de una tremenda manera, tanto los fanáticos como los peloteros”, expresó Bautista.

José pasó de jugar en 157 juegos la temporada pasada, el segundo total más alto de su carrera en 15 años, a participar en juegos de manera esporádica, acumulando hasta la fecha, 50 partidos.

“Es difícil porque soy pelotero. Amo el béisbol y siempre quiero estar jugando. Uno acepta lo que está sucediendo y se mantiene listo, buscando una oportunidad correcta. Llegó a través de Atlanta, firmé con ellos. Lamentablemente, no funcionó y estamos aquí”, explicó el jardinero derecho, que fue firmado por los Bravos el 18 de abril y dejado en libertad luego de 12 partidos (.143, dos jonrones y 12 ponches).

La ralentización del mercado de agencia libre en la pasada temporada muerta afectó significativamente a José, quien nunca había tardado tanto tiempo para ser contratado.

“Tuve oportunidades, quizás las que yo no esperaba y en grandes cantidades como yo pensé que iba a recibir, pero tuve la oportunidad de yo firmar con varios equipos en la campaña muerta y sentí que no eran las mejores oportunidades para mí.

Por eso esperé una situación como la de los Bravos, que sí tienen el chance de ganar e ir a postemporada”, afirmó José, quien ha militado para siete equipos en la Gran Carpa.

Lamentablemente, sus días con los Bravos de Atlanta estaban contados. Luego de hacer un experimento con él en la tercera base, el equipo decidió ponerlo en libertad. “No sé. Esa decisión la tomaron ellos. A mí no me consultaron. Yo lo que te puedo decir es que fue un período corto de tiempo, que no me lo esperaba. Tuve suerte de que los Metros me llamaron”, agregó el dos veces ganador del Premio Hank Aaron de la Liga Americana.

Con 12 años de servicio en las Mayores, y tras atravesar por ciertas circunstancias negativas, José nunca desmayó, se mantuvo preparándose y aguardó por la llamada que lo regresó al negocio.

“Uno se prepara, y se mantiene en forma. Uno está listo para que lo llamen. Pero, lo otro está fuera de control. Uno trata de no darle mucha mente para que no te afecte. Fue difícil salir de Toronto. Cualquier lugar donde tú te pases 10 años jugando, se convierte en tu segunda casa, y siempre que uno sale de ahí, duele un poquito, esas decisiones no están bajo tu control”, resaltó Bautista, que ocupa el sexto lugar entre los jugadores activos con 336 cuadrangulares.

A pesar de haber tenido un comienzo de temporada inestable, al parecer ha encontrado la estabilidad que necesitaba con los Mets, el equipo de Queens.

“Es un buen grupo. Quiero seguir contribuyendo. Mantenerme positivo y tratar de ayudar al equipo, ya sea desde la banca, hablando con los compañeros, manteniéndome listo para cuando esté en el juego”, sostuvo Bautista, quien en 38 juegos batea .253, tres cuadrangulares y 14 remolcadas.