Precios de gasolinas fijos a más de 7 días lesionarían empresas

La modificación del sistema de fijación de precios para los combustibles, de semanal a mensual o trimestral, pondría en riesgos económicos a la actividad de importación, que representa un 78% del mercado de derivados de petróleo.



La advertencia la hace el director de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Ramón Cruz Placencia, quien explicó que por ser el petróleo y sus derivados productos que se cotizan en bolsa, están sujetos a fluctuaciones diarias de precios y esa condición hace muy riesgosa la decisión de fijar cotizaciones para períodos largos. Las declaraciones del funcionario aparecen en el último número del boletín MICM, en un trabajo titulado “Realidad del mercado de combustibles en República Dominicana”.

Transparencia en costos

En relación a la forma de fijar los precios semanales, el funcionario explica que los términos de componentes de costos que contiene la fórmula de precios de paridad de los combustibles que establece la Ley de Hidrocarburos 112-00, y su reglamento, disponen de todos los elementos “necesarios y razonables para establecer los precios semanales de forma objetiva, equitativa y transparente y con apego a la ley y el reglamento. Por tanto, asegura que no hay ningún valor ni costos que no sean los adecuados y razonables para no afectar a los consumidores finales, ni la economía en sentido en general”. Expone que este mecanismo de fijación de precios es transparente y puede ser revisado por cualquier organismo de fiscalización y control oficial o por cualquier ciudadano que requiera informaciones de su funcionamiento a través de la Ley de Libre Acceso de la Información Pública 200-04.

En relación a la petición de algunos sectores para que la fijación de los precios sea por un período mayor que semanal, Cruz Placencia expresó que es posible pero destacó las implicaciones que tiene tomando en cuenta que la cotización de los combustibles importados se fija a través de una bolsa de precios internacional, cuyos valores son establecidos y variados cada segundo, minuto, hora y día, para al cierre de la bolsa fijar un precio final, lo que ocurre de forma diaria. “Lo que quiere decir que si se fija en el país un período de modificación largo, mensual o trimestral, las empresas importadoras corren el riesgo de que en ese período de modificación de precios ocurran fluctuaciones que estas empresas no van a percibir y que consecuentemente les perjudicarán grandemente en términos económicos”.

El riesgo de fijar precios por mucho tiempo

Cruz Placencia advirtió que de esa manera el negocio de las importaciones de combustibles se tornaría “tan riesgoso que muy pocas empresas se aventurarían a invertir en este tipo de negocios, por lo que la seguridad del abastecimiento de combustibles del país tendría que ser forzosamente realizado por el Gobierno dominicano y, como se comprenderá, esta es una actividad riesgosa y que puede conllevar volúmenes de recursos y pérdidas de consideración”.