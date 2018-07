“Si el PLD no presenta opción de cambio, lo sacan del Gobierno”

El miembro del CP dijo que es necesario que la JCE aclare el alcance de la resolución sobre proselitismo

Carlos Amarante Baret, aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se define como la continuidad y el cambio de esa organización para las elecciones del 2020, a la vez sentenció que si su partido no presenta una opción presidencial de cambio en esos comicios se arriesga a que la oposición capitalice ese anhelo de la sociedad y saque al PLD del Gobierno.

“La renovación se impone y el PLD tiene que asumirlo; ya tuvimos 12 años de presidencia del compañero Leonel Fernández en su época, en su tiempo hizo su trabajo, ahora estamos en el tiempo de Danilo y en el 2020 vamos a seguir renovando porque si el PLD no lleva renovación y cambio en el veinte sabe lo que va a pasar, la sociedad va a asumir el cambio y la renovación desde la oposición y nos van a sacar del Gobierno”, expresó el dirigente político.

Según Amarante Baret, “en el partido tenemos una oposición interna y esa oposición interna no es renovadora ni está a la altura de lo que demanda la sociedad del siglo XXI”.

Fue reiterativo en la necesidad de que el PLD opte por la renovación interna y de cara a las elecciones nacionales e instó a la organización a poner el oído en el corazón del pueblo y entender que un proceso de renovación y cambio desde dentro es lo más conveniente para seguir gobernando más allá del 2020.

“A partir del año 2020 hay que apostar por la continuidad y el cambio. La continuidad de un estilo de gobierno instaurado por el presidente Danilo Medina, sencillo, cercano a la gente, y políticas públicas que están cambiando la vida de las personas y ese estilo nuestro debe continuar; y por el otro lado, el cambio, el cambio porque el país va avanzando y los partidos políticos se van quedando detrás de la sociedad en términos de desarrollo y por eso es tiempo de cambio en el año 2020”, expresó.

Agregó que las gestiones de gobierno del PLD han sido positivas para el país. “En este momento la oposición no está en condiciones de ir al poder y contribuir al proceso de cambios y avances que están en curso y que demanda la sociedad dominicana”, expresó.

Dijo que la inercia que exhibe el PLD en el fondo lo que esconde es la vieja “cultura política dominicana de aquí nadie se retira; aquí la gente muere con las botas puestas y es toda una cultura caudillista que nada tiene que ver con tiempos de renovación”.

Amarante Baret fue entrevistado en el marco del Almuerzo Semana de Multimedios del Caribe en un encuentro encabezado por el subdirector, Héctor Linares, y el jefe de redacción, Héctor Marte. El dirigente del PLD estuvo acompañado de la alcaldesa Blasina Reyes del Distrito Municipal de Veragua, provincia Espaillat, así como de sus colaboradores Gisela Paredes y Eudis Manuel Soriaco.

“El PLD tiene problemas ahí dentro (Comité Político)”

El miembro del Comité Político del PLD sostuvo que es una vergüenza que ese órgano tenga cinco meses sin reunirse y que ese hecho es una muestra de que el PLD “tiene problemas ahí dentro”.

“Haciendo como el avestruz no reuniendo para afrontarlos tampoco vamos a avanzar; se impone urgentemente una reunión del Comité Político”, subrayó. Dijo que es necesario el encuentro incluso para debatir la campaña interna. “El presidente del partido (Leonel) está en campaña; el secretario general (Reinaldo) está en campaña; yo soy miembro del Comité Político y estoy en campaña y hay otros miembros del Comité Político que se van a poner en campaña”, expresó.

Dijo que es urgente que la cúpula del PLD se reúna. “Hace tiempo que el PLD no aporta en término del debate de las ideas, tenemos muy buenos compañeros, formados, el partido ha estado haciendo que fluya su liderazgo interno, pero tiene una deuda porque se ha olvidado de formar el relevo”, sostuvo.

JCE debe aclarar alcance resolución

El aspirante presidencial sostuvo que ha limitado algunas de sus actividades como caminatas por respeto a la resolución de la JCE, pero dijo que el organismo debe aclarar el alcance de la medida y que para retirar las vallas que ha colocado en distintos puntos del país esperará el resultado de un recurso en contra de la resolución de la JCE depositado en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

“Me solidarizo con la Junta, pero siento que necesitamos una precisión de la Junta; he oído muchas voces de que está bien que prohíban las manifestaciones de las calles, pero que un tema de una valla tiene mucho que ver con la libertad de expresión y difusión del pensamiento, la libertad de opinión, yo prefiero que el tema termine de discutirse y que la Junta termine de precisar el alcance; me solidarizo con la Junta, pero la Junta debe ser más específica, ha sido muy genérica y entonces, la gente necesita alguna capacidad de movimiento y es bueno que ellos digan cuál es”, expresó el aspirante presidencial.

Dijo que la JCE tiene un poder reglamentario que hay que reconocer y “que hay mucha gente que quiere vivir del

desorden”. Igualmente, añadió que las argumentaciones legales que se han producido ponen en videncia la necesidad de que se apruebe la ley de partidos y la reforma a la Ley Electoral.

Sostuvo que tiene plena confianza en los miembros de la JCE y que no hay razón para dudar de ellos. “A veces da la impresión de que no quieren orden, que le gusta el desorden y eso hace que se entienda el porqué la Junta debe dar este paso; hay que sacar la ley de partidos políticos y la Ley Electoral porque así van a estar las reglas del juego bien claras, todo sabremos a qué atenernos, ni habrá vacíos ni lagunas jurídicas y así tendremos que ajustarnos todos sin ningún problema”, expresó. Reiteró que apoya el padrón abierto porque en la práctica el PLD lo viene haciendo desde la apertura de la organización en el 2001. “El PLD dice que tiene 2.7 millones de gente inscrita, es un padrón que nadie confía y eso es un padrón semiabierto”, expresó.

“Solo Danilo puede hablar sobre la reelección”

El dirigente del PLD y cercano colaborador del presidente Danilo Medina sostuvo que solo el presidente de la República puede decir si descarta o no una nueva reelección para las elecciones del 2020.

“Lo único que puedo decir es que veo en Danilo un liderazgo democrático y participativo que quiere darle participación a los otros y como veo eso en él, como parte de su equipo político, salir a buscar la candidatura presidencial en un mensaje de que no se considera único”, expresó. Reiteró que no puede hablar por el gobernante sobre las posibilidades de repostulación, pero que desde su óptica es un líder democrático.

“Danilo va o no va, no puedo contestar esa pregunta, pero sí veo en él un líder democrático que no tiene problemas en que pueda haber o surgir nuevos potenciales candidatos y presidentes de la República”, dijo. Consideró que en su condición de líder de ese partido no se mantendrá al margen del proceso electoral. “De que va tomar un rol es definitivo porque es un político 24 horas de los pies a la cabeza y no se va a echar a un lado”, dijo.

Tiene programa de formación docente

Carlos Amarante Baret tiene una propuesta de gobierno que abarca potencializar las exportaciones, mejorar el desarrollo agrícola y enfrentar la migración ilegal en el país. Igualmente, apuesta a la educación de calidad y sobre ese punto consideró que todavía es una materia pendiente del sistema educativo a pesar de los cuantiosos recursos que se invierten en ese renglón. Sostuvo que una gestión de gobierno encabezada por él pondría en el centro de la política educativa la formación docente para que el país cuenta con una nueva “generación de docentes”. En ese sentido dijo que cuando fue ministro de Educación dejó iniciado un programa de formación docente que incluye la contratación de profesionales extranjeros de alta calidad para la formación de los profesores y que de ser presidente de la República continuará con ese programa. Agregó que su propuesta incluye apoyar a la clase media en el pago de la colegiatura a los alumnos de ese segmento con parte de los recursos del 4%.

