Cúpula PRM debate hoy nueva propuesta sobre las primarias

El dilema del PRM es que si apoya propuesta de Medina corre el riesgo de romper con el bloque de oposición

La Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) discutirá hoy la variación que introducirá a su propuesta de primarias en el proyecto de ley de partidos políticos. El principal partido de oposición llega a este punto con fuerte presión de danilistas, leonelistas y el bloque de partidos de oposición.

El presidente de la organización, José Ignacio Paliza, y uno de sus principales líderes, Luis Abinader, han declarado que el objetivo del PRM al replantear o flexibilizar su propuesta sobre las primarias busca destrabar el tranque con el proyecto para que el país pueda contar con una ley que norme la vida interna de los partidos. El vocero de los diputados del PRM, Alfredo Pacheco, aseguró que en esta legislatura se aprobará la iniciativa.

En la Comisión Ejecutiva del PRM ha habido cambios importantes, pero Abinader mantiene el control sobre ese órgano. Será la primera reunión encabezada por las nuevas autoridades, Paliza y la secretaria general, Carolina Mejía. Además tendrá nuevos integrantes como el vocero de Hipólito Mejía, Eddy Olivares, la diputada Faride Raful y el exdiputado Alberto Atallah.

Las pasadas autoridades, Andrés Bautista y Jesús (Chu) Vásquez Martínez, mantuvieron un rechazo vehemente a la posibilidad de primarias abiertas, sin embargo, el sector de Mejía ha hecho una defensa abierta a ese modelo y ahora tiene más poder en ese partido.

Para que el proyecto sea aprobado necesariamente tiene que contar con el apoyo del sector del presidente Danilo Medina, pues es el que cuenta con mayor representación en la Cámara Baja y la ley necesita 127 votos para ser aprobada válidamente y los leonelistas y el bloque opositor no reúne en esa cantidad.

El meollo del asunto es que el sector de Medina solo apoyaría una propuesta que le permita imponer primarias abiertas en el PLD y otros partidos que hagan causa común con su propuesta política por la dificultad de establecerlas de manera obligatoria en todo el sistema de partidos; y para el PRM una decisión de esa naturaleza tendría un costo político que habría que ver si el principal partido de oposición está dispuesto a pagar.

La primera repercusión de una decisión de esa naturaleza para el PRM estaría en el bloque de oposición que rechaza de plano “primarias abiertas de manera directa o de contrabando” porque supuestamente daría lugar a una nueva reelección del presidente Medina.

Ese grupo ha advertido que una acción de esa naturaleza decretaría el fin del bloque que hasta ahora ha llevado una agenda conjunta que le ha dado éxito. Antonio Almonte, cercano colaborador de Abinader y que forma parte de la comisión que redacta la propuesta que conocerá la Comisión Ejecutiva, declaró que su partido no “aprobará nada fuera del bloque de oposición” y que hasta ahora mantienen la redacción que había suscrito hace siete meses.

El PRM suscribió un acuerdo con 11 partidos que conforman el denominado bloque de oposición y su propuesta sobre primarias es que los partidos decidan en base a sus estatutos la metodología de escogencia de sus candidatos con apoyo logístico y supervisadas por la Junta Central Electoral (JCE). En las reuniones del bloque en las últimas semanas se ha debatido esa propuesta y el PRM se ha comprometido a mantener su decisión en esa línea.

Aunque los partidos que integran ese conglomerado han aclarado que su agenda no es electoral, lo cierto es que es la primera vez en los últimos 16 años que los partidos de oposición se unifican para defender una agenda común.

¿Cuál es la propuesta que ha puesto a dudar al PRM?

El sector del presidente Medina ha planteado que las primarias sean obligatorias y simultáneas para los partidos mayoritarios y que el tipo de padrón que se use para ese proceso lo decida la cúpula de los partidos y no en los estatutos como es actualmente.

Varios seguidores de Abinader han mostrado simpatía por esa propuesta, como el diputado Víctor D’Aza, miembro de la Comisión Especial de diputados que estudia las propuestas. En el PRM quienes ven con buenos ojos esa sugerencia parten del hecho de que Abinader domina la cúpula del PRM por lo que Mejía no podría imponer el padrón abierto y al mismo tiempo prolongaría el conflicto en el PLD lo que daría espacio a mayor desgarramiento interno por la batalla entre Leonel y Danilo. Lo cierto es que el PRM está en el dilema de evaluar la relación costo-beneficio de facilitar la aprobación del proyecto de ley de partidos con el costo político que tendría que pagar por apoyar la propuesta oficialista.

Cúpula o estatutos

Para el sector del presidente Medina es de vital importancia que en la ley de partidos quede establecido que sean los organismos superiores de los partidos, Comité Político y Comité Central en el caso del PLD, controlados ampliamente por Medina, porque los estatutos del PLD en su artículo 43 establecen que los candidatos a cargos de elección popular se escogen en el Congreso Electoral mediante primarias internas. En caso de que no logren que la ley dé esa potestad a la cúpula para poder imponer primarias abiertas, en el PLD tendrían que someter una modificación estatutaria que solo puede hacer el Congreso. Además el acuerdo del Comité Político que permitió la reforma para la reelección de Medina estableció que el Congreso será en el último trimestre del 2020.