Inchausti llama a la unidad del PLD; pide respetar reglas del juego

El dirigente peledeista Luis Inchausti llamó a la unidad del PLD, asegurando que la actual crisis que se está viviendo dentro de esa organización política es debido a que no se están respetando las llamadas reglas del juego, por lo cual ya sus militantes no coinciden con el criterio colectivo de esta organización.

Inchausti sostuvo que en los últimos dos gobierno se ha desnaturalizado el propósito con que el profesor Juan Bosch creó esta organización política y que sus principales dirigentes y funcionarios se hacen cada día mas ricos desamparando a los demás militantes.

Deploró que los partidos aliados no den plazas de empleos ni apoyo a los militantes del PLD cuando estos se lo solicitan, por lo qué entiende que al momento de pactar con otro partido se debe establecer un porciento de plazas de empleo para ambas organización política en las instituciones asignadas.

En ese mismo orden, Inchausti ve necesario la puesta en marcha nuevamente del Programa de Eventual Mínimo de Empleo (PEME), asegurando que en el primer Gobierno se obtuvieron más de 700mil empleos.

Llamó a las bases del PLD a no movilizarse por ningún candidato hasta que no los tomen en cuenta por su capacidad profesional, técnica y política de cada dirigente.

“No nos movamos. No importa que no importa quién sea… que no nos movamos con nadie hasta que nos tomen en cuenta en función de nuestro trabajo” indicó el dirigente.

El dirigente peledeista destacó que el PLD fue creado para darle una “estocada mortal al individualismo” pero que en estos momentos, en esa organización política, no reina el criterio colectivo.