FALPO dice nuevo plan de lucha en SFM podría concluir en huelga de 3 días

El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y otras entidades que integran la Coordinación del Movimiento Popular de San Francisco de Macorís, acordaron un nuevo plan de lucha que podría culminar en un paro de actividades, esta vez podría ser por tres días y de carácter regional, conjuntamente en varios municipios de la provincia Duarte y Salcedo, en caso de que las autoridades locales y del gobierno central no ofrezcan soluciones a su pliego de demandas.

La información la ofreció el vocero nacional del Falpo, Raúl Monegro, tras concluir la asamblea realizada ayer, en la que participaron más de una docena de organizaciones populares y juntas de vecinos de San Francisco de Macorís y representantes de comités de lucha de los municipios de Castillo, Las Guáranas y de Salcedo,

“Ratificamos nuestro compromiso de luchar junto al pueblo por el logro de sus más sentidas demandas, el cese de la impunidad y por un sistema de justicia que no esté controlado por sectores políticos ni económicos, para que pueda satisfacer la necesidad de justicia, que le es negada a la amplia mayoría de los ciudadanos”, manifestó Monegro.

El dirigente popular deploró que a dos años del primer picazo, aún no dan inicio a la construcción del hospital regional de especialidades en San Francisco de Macorís; que Las Guáranas no tenga servicio de agua potable y que en Salcedo el hospital necesite una ambulancia y equipamiento en sentido general, y el gobierno no escuche “el clamor del pueblo”.

Indicó que el plan de lucha acordado, iniciará con un piquete a la Gobernación del provincia Duarte, a realizarse a las 10:00 de la mañana del próximo 11 de julio.

Además del hospital de especialidades médicas, las organizaciones populares en San Francisco de Macorís exigen una plaza de la cultura, asfaltado de las calles en barrios y urbanizaciones, biblioteca y construcción de aulas para la UASD – San Francisco y la destitución del fiscal Regis Victorio Reyes, a quien acusan de propiciar impunidad a los agentes de la Policía señalados como autores de la muerte del estudiante universitario y dirigente popular Vladimir Lantigua Baldera, en medio de un paro municipal de actividades, en agosto de 2017.

FALPO ratifica paro por 48 horas en Esperanza y otras comunidades

El vocero nacional del Falpo, Raúl Monegro, informó que fue ratificado el paro convocado por 48 horas en el municipio de Esperanza y otras comunidades, al tiempo que alertó sobre la represión y la ejecución de planes “macabros”, como ha ocurrido en otras jornadas de lucha, en las que policías han ultimados a ciudadanos y posteriormente activistas populares han sido acusados de los hechos.

El portavoz del Falpo instó a Danilo Medina y su gobierno a enviar ministros a las comunidades, con soluciones para las justas reivindicaciones, como el agua potable y el servicio de salud, en vez de cientos de policías a confrontar.

Además del FALPO, el paro de actividades es respaldado por la filial de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y juntas de vecinos de distintos sectores.