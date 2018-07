Steve Kerr, cerca de firmar un acuerdo millonario con Golden State

Los Golden State Warriors y Steve Kerr están finalizando una extensión de contrato que lo convertirá en uno de los entrenadores mejor pagados de la NBA, según comentaron fuentes de la liga a Adrian Wojnarowski de ESPN.

Kerr acaba de finalizar el cuarto año de un contrato de cinco años y $25 millones con su tercer campeonato de la NBA en cuatro años.

Ha lidiado con problemas de salud en las últimas tres temporadas, pero tanto el dueño de los Warriors, Joe Lacob, como Kerr, indicaron a principios de esta temporada baja que esperaban llegar a un acuerdo pronto.

“No creo que vaya a llevar mucho tiempo”, dijo Kerr, de 52 años, a 95.7 The Game a principios de este mes. “Quiero estar aquí, y Joe y (el GM) Bob Myers dejaron en claro que me quieren aquí. No tengo ningún deseo de ir a ningún otro lado, y no voy a jugar esa carta y jugarla como agente libre y hacer todas esas cosas. Voy a entrenar aquí durante mucho tiempo. Haremos algo aquí muy rápido, y no habrá mucha fanfarria. Va a suceder y vamos a seguir adelante”.