Teleférico entrará en operaciones comerciales este domingo

Santo Domingo.- La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), informó que a partir de este domingo primero de julio, el Teleférico iniciará la operación comercial.

Los horarios de servicios en el cual operará el Teleférico son los siguientes: Los días laborables de lunes a viernes se brindará servicio de 6:00 AM a 10:30 PM, los sábados, la apertura será de 6:00 AM a 9:00 PM y por último, los domingos y días feriados de 8:00 AM a 9:00 a PM.

Con relación a la tarifa del pasaje, esta será la misma que actualmente tiene Metro, los usuarios utilizaran la tarjeta recargable o una tarjeta de cargo único la cual incluye los dos sistemas de transporte.

Para abordar el Teleférico, los usuarios deberán mostrar su tarjeta de Metro en cualquiera de las estaciones de Teleférico y luego al llegar a la estación Eduardo Brito, pasarla por el sistema electrónico de torniquetes.

El modo de uso del Teleférico es sencillo y rápido, los usuarios que hacen el transfer en la estación Eduardo Brito de la línea 2 del Metro para abordar el Teleférico en Gualey hacia Sabana Perdida, no tendrán que realizar ningún pago.

Se reitera a toda la población que el sistema de transporte Metro-Teleférico, es integrado, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todos sus usuarios ofreciendo un servicio rápido y seguro, pero sobre todo económico.