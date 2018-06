CEO Consultoría celebra su B1 Tour: “Transformación Digital para empresas en crecimiento”

Santo Domingo.- “Comience a trabajar con lo que la gente necesita y quiere, no solo con lo que la tecnología puede hacer, sin embargo, el punto de partida debe ser la tecnología”.

Así se expresó el estratega y consultor en Marketing, Fernando Jeréz, durante su ponencia “Transformación digital para empresas en crecimiento”, donde resaltó que no todas las empresas piensan solo en vender cosas, sino que buscan satisfactores de sus productos.

En ese sentido, durante la cena-conferencia donde fue el invitado especial de SAP y la compañía CEO Consultoría, en la que esta última celebró su “B1 Tour: Transformación Digital para empresas en crecimiento con SAP Busines One RD”, Jeréz indicó que para las compañías lograr los satisfactores (clientes) a través del marketing, se necesitan herramientas, especialmente digitales.

En tanto, Joerg Aldinger, gerente general CEO Consultoría, resaltó que junto a SAP Business ONE combinan sus fuerzas y estrategias a través de soluciones, ayudando a focalizar a las compañías donde más lo necesitan, utilizando el sistema que logra racionalizar toda la empresa.

“El sistema permite mayor eficacia de las operaciones mediante la integración perfecta a través de finanzas, ventas, clientes y operaciones, eliminando así la entrada de datos redundantes y errores”, apuntó.

De su lado, Yennys Sánchez, directora Comercial de la empresa consultora, indicó que con el procedimiento se alcanza a organizar la producción de manera que aumentan los rendimientos y se reducen los costos con el mínimo esfuerzo. “Lo principal es obtener soluciones a través de transformaciones de los sistemas internos”.

En la actividad realizada en el restaurante Laurel, en el Distrito Nacional, participó Ernesto Sandoval Delgado, E&C Partner Solution Management and Enablement SAP Business ONE, quien expuso el tema “Transformación digital; realidad para empresas en crecimiento”.

En el encuentro, en el que Jorge de los Santos, representante de Cementos Cibao, compartió su experiencia y satisfacción con el moderno SAP B1 HANA, estuvieron presentes Luis Morillo, gerente de Canal de SAP Business One para el Caribe y Venezuela, además propietarios y gerentes de diversas compañías interesados en adoptar el sistema de SAP Business One, y otros invitados especiales.

CEO Consultoría, S.R.L

La empresa consultora, que por tres años ha sido galardonada por SAP con el “Recognized Expertise” in SAP Business One, fue fundada en el año 2007, y ofrece desde sus inicios los servicios de implementación de SAP Business One. Actualmente cuenta con clientes de diversos sectores y con tamaños desde 1 hasta más 165 usuarios.

En 2014 y 2015, la empresa fue galardonada por SAP como el Canal con mejor desempeño en el Caribe.

CEO Consultoría cuenta con un equipo de trabajo de más de 20 personas, entre estos consultores, soporte, desarrolladores y ventas, fue el primer partner de SAP en el Caribe autorizado de ofrecer SAP Business One Cloud.