Estudiante dominicana gana bronce en olimpiadas de matemáticas

Santo Domingo.- El ministro de Educación, Andrés Navarro, aseguró que en el actual programa educativo cada día se incrementan los esfuerzos para mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, con el propósito de que la excelencia académica no sea la excepción dentro del sistema, sino la norma.

Navarro habló en esos términos al recibir en su despacho a la estudiante de la Jornada Escolar Extendida, Issanny Tejada Guzmán, quien se llevó la medalla de bronce, por primera vez para República Dominicana, en la XX Olimpíada Centroamericana y del Caribe de Matemática, realizada en Cuba con la participación de 12 países y al estudiante Ángel Ureña, del Colegio Oasis Christian School of Santiago, quien recibió una mención honor.

Además de Issanny Tejada, quien estudia en el Centro Educativo de Excelencia Cristina Billini Morales Fe y Alegría, de Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, y Ángel Ureña en el Colegio Oasís Christian School of Santiago, la delegación dominicana estuvo integrada por los alumnos Polina Vishnevskaya del Colegio International School of Sosúa y Gleidy Espinal Hernández del Liceo Técnico Fe y Alegría. Los acompañaron los docentes Octavio Galán Céspedes, jefe de la delegación, Julio Manzueta, tutor y Ligia Henríquez, observadora oficial y coordinadora del Programa de Impacto del Ministerio de Educación.

Durante el encuentro con la delegación que representó a República Dominicana en el evento, el ministro de Educación consideró que la meta de tener una educación de alta calidad se puede lograr, aprendiendo de los centros de excelencia para replicar esas buenas prácticas o experiencias en las demás escuelas.

“Por eso a mí me interesa mucho, como ministro de Educación, que las buenas prácticas y los buenos rendimientos, los demos a conocer a los demás estudiantes y también a la comunidad educativa, a los padres y a los maestros para que nos demos cuenta que nosotros tenemos el potencial de tener una educación de alta calidad”, precisó.

Navarro expresó el orgullo que siente el país, especialmente la comunidad educativa, por la buena representación de esta delegación, destacando el excelente desempeño de los estudiantes Issanny Tejeda Guzmán y Ángel Ureña, de quienes dijo tener referencias de ser alumnos muy aplicados, inteligentes y dinámicos.

“Esto es un ejemplo de lo que ya está generando esta Revolución Educativa del presidente Danilo Medina; y ahora es que faltan logros porque el nuevo currículo por competencias contribuirá con mayor dinamismo, inclusión y funcionalidad en el aprendizaje de nuestros estudiantes, apoyados en la tecnología y maestros de excelencia que también estamos cosechando”, dijo.

El ministro felicitó a cada uno de los educandos que asistieron a la XX versión de las olimpíadas, instándoles a que mantengan los niveles de excelencia que garantiza este nuevo modelo educativo que se está desarrollando desde las aulas, “porque así tendremos mejores ciudadanos y, con eso, una nueva República Dominicana”.

En tanto, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Denia Burgos felicitó a los cuatro estudiantes por entender que para llegar a ese sitial tuvieron que poner mucho empeño en el estudio, para convertirse en líderes en sus respectivos centros educativos.

Mientras, la estudiante Issanny Tejeda Guzmán, quien este lunes cumplió 16 años, destacó que la participación en la Olimpíada fue una experiencia enriquecedora, pues, conoció más sobre la historia del país sede, Cuba, y compartió con representantes de 12 países.

La República Dominicana lleva 14 años participando en esta olimpíada, siendo esta la primera vez que queda entre los tres primeros lugares; antes había recibido mención de honor y la Copa El Salvador.

El año entrante el país será sede de la XXI Olimpíada Centroamericana y del Caribe de Matemática, por lo que el Ministerio de Educación adelanta que ya se iniciaron los preparativos para brindar un evento de la magnitud y calidad que garantiza la Revolución Educativa, encaminada a la excelencia.

En el encuentro también participaron Ismael Tejada, padre de Issanny Tejeda; Ilya Vishrevskiy, padre de Polina Vishnevskaya, y por el Ministerio de Educación, Aury Pérez, técnico nacional de la Dirección General de Currículo; Geovanny A. Lachapell, técnico docente y Librado Tavárez Rodríguez, coordinador docente nacional de Matemática.

Sobre la olimpíada

El objetivo de esta competencia es promover la participación de los países de la región en concursos olímpicos de matemática, además de identificar jóvenes con talento para esta disciplina y fomentar el intercambio de experiencias académicas para fortalecer las relaciones bilaterales.

Las reglas establecen que los participantes no deben haber cumplido los 16 años de edad al 31 de diciembre del año anterior al evento; no pueden haber participado más de una vez, además de no haberse matriculado en una universidad, entre otros.

Los premios consisten en medallas de oro, plata y bronce, menciones honoríficas y entregas especiales. Todos los estudiantes reciben un diploma por su participación en el concurso.