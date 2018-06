Presidente Medina visita Puerto Plata, Santiago y La Vega

El presidente Danilo Medina realizó hoy domingo tres importantes visitas de supervisión a igual número de proyectos apoyados por las Visitas Sorpresa.

Danilo Medina estuvo en Belloso, Luperón-Puerto Plata, Villa González-Santiago y La Cabuya-La Vega.

El primer proyecto Mujeres de las Cerezas, en Belloso y plantas empacadoras en Santiago y La Vega.

En esos tres puntos observó los avances en la productividad y le informaron de los mercados internacionales donde exportan niveles importantes de sus rubros.

Calor humano de la gente

En esos lugares fue recibido con el calor humano de la gente, gran elegría, destilando esperanza y dándoles con su presencia el apoyo material para sacar adelante proyectos, con la consigna de mejorar sus condiciones de vida digna.

El dulce poyo a Manos Unidas. Aplausos y abrazos efusivos

La Asociación de Productores Manos Unidas de Belloso cuenta un estimado de volumen de negocios actual de RD$26,880,000.00. Antes procesaban 10 quintales diarios, hoy procesan 100 quintales.

Abrazos efusivos

El presidente Danilo Medina fu recibido con aplausos y abrazos efusivos por las mujeres que lo recibieron en esta comunidad.

Isaura. Sabroso y exquisito dulce

Isaura Clase, de la Asociación de Productores Manos Unidas Belloso, explicó al presidente Danilo Medina y al equipo que se desplazaba a su lado, el proceso a través del cual se procesa la cereza para preparar el sabroso y exquisito dulce.

Le expresó que en su esfuerzo diario producen dulces de cereza, venden la pulpa por galones y también mermeladas.

Gran productora de cereza

La comunidad de Belloso es una gran productora de cereza. Este proyecto, que aglutina a mujeres fajadoras constituye una de las promesas cumplidas de Danilo Medina.

192 beneficiarias

192 beneficiarios pasaron de tener 2,500 tareas sembradas a tener 3,000; antes procesaban 10 quintales diarios, hoy procesan 100 quintales.

Me siento más que contenta y agradecida

Una manifestación de entusiasmo palpitante lo constituyeron las expresiones de doña Elerida, quien aprovechó para salpicar de alegría al decir que gracias a este proyecto hizo profesionales a sus hijos y que ahora ayudará a sus nietos.

“Porque ahora con más fe, yo creo que no sé qué voy a hacer con el dinero…porque es mucha bendición y no sé cómo agradecerle al señor Presidente. Me siento más que contenta y agradecida”, dijo plena de alegría y con la espontaneidad de la mujer que ha visto su futuro y el de los suyos bien asegurado.

Villa González

Paso seguido, el presidente Danilo Medina estuvo en Villa González, donde continuó la visita de supervisión de hoy. Dio seguimiento al proyecto de la Asociación de Agroexportadores del Norte (ASAGEN).

Se trata de un proyecto de Producción de Vegetales para Exportación. Cuenta con 202 beneficiarios directos. Exportan su producción a Florida, Nueva York y España.

En 2017, la Asociación de Agroexportadores del Norte obtuvo un volumen de negocios de 400 mil dólares. Asimismo, 20 contenedores de aguacate, 3 contenedores de coco, 1,200 cajas de quenepas. Y siguen creciendo.

Pitahaya, aguacate

El presidente Danilo Medina escuchó aquí los pormenores de exportación de parte de los miembros de la Asociación. Están exportando pitahaya y aguacate entre los rubros a mercados de Europa.

400 mil dólares de exportación

Explicaron que constituyen un testimonio del cumplimiento del deseo de Danilo Medina de revolucionar el campo. Trabajan con 160 productores. De octubre a la fecha, más de 400 mil dólares en exportación.

El Presidente se interesó en saber cómo les está yendo con las exportaciones, a lo que le respondieron varios de los representantes allí presentes que de octubre a este tiempo han exportados los 400 mil dólares.

Este proyecto es hijo de las Visitas Sorpresa

Hansel Estévez, presidente de la entidad, reiteró al Presidente “este proyecto es hijo de las Visita Sorpresa, usted nos visitó en el 2013, nosotros estábamos en un rancho en Banegas, con Cinc y tierra… O sea que su sueño y su promesa se están cumpliendo. Nosotros somos fe y testimonio de ese progreso. Esperamos que el Señor lo siga guiando para que el campo siga creciendo”.

También le hablaron del profesor Juan Bosch

También habló del profesor Juan Bosch. Dijo que Bosch decía cuando tomó el poder en 1963 que la revolución no se hace con las armas, sino en el campo para producir y dinamizar la economía rural.

“Y eso es lo que está pasando ahora”, le comentó atento, el presidente Danilo Medina.

De esta manera también se contribuye con dar énfasis a la declaratoria del presidente Danilo Medina de hacer del 2018 el Año del Fomento a las Exportaciones.

El Presidente se interesó en detalles sobre el empaque de pithaya y escuchaba atento las explicaciones, cómo se empacan por el color, cuál es más gruesa entre una y otra.

Las Cabuyas, La Vega

Una vez agotado este periplo, el Jefe de Estado se trasladó hacia Las Cabuyas, en La Vega.

Aquí compartió con los miembros de la Asociación de Productores de Vegetales Orientales.

Tienen una planta empacadora producto de aquella de la Visita Sorpresa realizada en mayo de 2014, En la ocasión Danilo Medina les dijo: “Al paso, despacio, para hacer las cosas bien”.

El proyecto beneficia a 99 personas. Cuenta con 31 empleos directos y 80 empleos indirectos. Este es su mercado: Canadá, España, Londres, Islas Vírgenes, Francia, Holanda,Florida, Puerto Rico, Isla Tórtola.

Allí fue presentada la manera en la que inspeccionan que productos como el ají, estén libres de plagas.

El presidente Danilo Medina recibió explicaciones. Le hablaron de que en lo que va del 2018, han exportado ya por encima del millón de dólares. Y exportan directamente. Danilo Medina vio el área de procesamiento.

Expresaron que gracias al apoyo del Presidente ya están exportando directamente.

El jefe de Estado se interesó por el monto de exportación anual. Le explicaron que generan alrededor de 2 millones de dólares en exportación. En la Visita Sorpresa 68, recibieron apoyo para infraestructura, capital de trabajo, transporte, equipos y materiales.

Esto fue antes de que el Presidente les preguntara, ¿ustedes están exportando al año alrededor de 2 millones de dólares?

En lo que va del 2018, han exportado ya por encima del millón de dólares. Y exportan directamente.

También conoció de la preparación y empaque de la producción que llega a otros países.

Producen cundeamor chino, ajíes Tai Chile, ají habanero, ají largo, calabacín, berenjenas, bangaña, vainita, melón, entre otros rubros. En aquella Visita Sorpresa Danilo Medina les apoyó con financiamiento y en búsqueda de nichos para colocar su producción.

Danilo Medina tomó en sus manos algunos de los productos, como berenjenas de las que le informaron que iban a Londres. Le explicaron sobre detalles de etiquetas.

La siembra de la dulce simiente, Belloso

El 23 del 2017 el presidente Danilo Medina realizó una Visita Sorpresa a la comunidad Belloso, en Luperón, Puerto Plata, donde se reunió con miembros de la Asociación de Productores Manos Unidas Belloso, a quienes facilitó financiamientos por RD$18 millones y apoyo logístico para el cultivo y procesamiento de cerezas.

“Lo que queremos es que ustedes se conviertan en clase media; si lo pueden hacer a partir de la cereza, cuenten con el apoyo del Gobierno. Les podemos mantener el financiamiento que quieren para que puedan ampliar la agroindustria”, dijo en la ocasión a los agroproductores de Belloso.

En esa visita, que se inició alrededor de las 10:00 a.m. el presidente Medina aprobó financiamiento por unos RD$18 millones, para que los productores de cereza construyeran y equiparan una nave de acopio con un sistema de cuarto frío e industrializar la cereza, y convertir a Belloso en una zona productiva agroindustrial.

Se informó que el proyecto tiene 146 socios, entre estos 52 mujeres, que son quienes lideran la asociación; solicitaron una planta para procesar jugos, pulpa y vinagre de cereza.

Poseen 2,500 tareas en las que producen unos 37,500 quintales de cereza al año, pese a que una gran parte de su producción se perdía por la falta de mecanismos para la recolección, acopio y procesamiento. Quieren subir a 5,000 tareas el área de cultivo.

Los representantes de la Asociación de Productores explicaron que el 60% de Belloso vive del cultivo de cereza.

El 27 de octubre

El 27 de octubre de 2013 El presidente Danilo Medina apoyó con créditos por 43 millones de pesos a productores de vegetales orientales de Villa González y a cosecheros de maní de la sección Los Compo, del municipio El Pino, provincia Dajabón.

A los productores de vegetales orientales agrupados en la Asociación de Agroexportadores del Norte, entonces ubicada en el paraje Banegas, municipio de Villa González, provincia Santiago, el jefe del Estado les concedió financiamientos por 21 millones de pesos, que serán utilizados en la instalación de una planta empacadora y en la incorporación de unas 2,000 tareas a la producción.

La Asociación, que cuenta con 147 miembros, también integra a profesionales agropecuarios dedicados a la producción. El presidente Medina les exhortó a que lleven a 200 la cantidad de asociados.

La Vega

En mayo del 2014 el presidente Danilo Medina autorizó un financiamiento a los productores de vegetales orientales de La Cabuya, provincia La Vega.

Con la ayuda autorizada por el gobierno se previó una planta empacadora que les permitiría exportar su producción directamente. Además mejorar sus plantaciones y duplicar su productividad.

El financiamiento fue por cinco años a un cinco por ciento anual.