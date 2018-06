Sin perdedores

Como nunca antes en la UASD se dio un fenómeno inusitado: Ganó Emma Polanco con toda conformidad y no hubo perdedores, al menos políticamente. Y es que en atención a la naturaleza del ejercicio político actual, no hay corrientes ideológicas ni académicas, y ni siquiera posiciones partidarias en los procesos. Las propuestas y candidaturas se construyeron en atención a conveniencias y repartideras. De modo que ninguna agrupación política o tendencia académica puede sentirse derrotada. Siendo así, el próximo gobierno de la UASD no está del todo definido. Habrá que celebrar una nueva vuelta electoral para escoger a todos los vicerrectores, porque ninguno alcanzó el 50% de los votos. Se inicia una nueva carrera por el poder uasdiano.