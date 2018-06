Leonel sabe bien que las primarias no serán abiertas y simultáneas, como quería Danilo (por tanto, no tiene sentido hacer campaña pública con toda la gente para promover su precandidatura). Leonel sabe bien, muy bien, que Danilo está conspirando contra él (ya le tumbó dos alfiles, Félix Bautista y Díaz Rúa, y no dudo que hasta Franklin Almeyda caiga en un gancho). Leonel sabe requetebién que su misma esposa, también precandidata, no quiere ni puede ayudarlo. Entonces, a Leonel no le queda más que ¡patria o muerte!: con o sin la Junta, tirarse a la calle, implícitamente contra Danilo… (De lo contrario, no lo salva nadie).