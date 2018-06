Hanley Ramírez estaría bajo investigación federal y estatal

Esta semana, comenzaron a surgir rumores y susurros sobre el ex jugador de los Medias Rojas de Boston, Hanley Ramírez. La tarde del viernes, se agregaron algunos detalles sobre su imagen.

Ramírez está “siendo observado en conexión con una investigación federal y estatal en curso”, según la periodista Michele McPhee de ABC News.

#HanleyRamirez, former @RedSox infielder, has some.. well, issues. Being eyed in connection with an ongoing federal and state investigation. Stay tuned.

— Michele McPhee (@MicheleMcPhee) June 22, 2018