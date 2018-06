El sacerdote Ramón Rogelio Cruz Fermín anunció este jueves que recurrirá la orden de expulsión de la Sociedad San Francisco de Sales, a la que pertenece, emitida por la Inspectoría Salesiana de Las Antillas.

En una rueda de prensa que dio en La Vega, dijo que de acuerdo con el documento que recibió el pasado 19 de este mes, cuenta con 10 días para apelar la decisión en la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada, con sede en Roma, Italia. El proceso podría tardar de dos a tres años.

“En esos 10 días yo tengo que recurrir y lo vamos a hacer solicitando un juicio canónico para que me demuestren el motivo por el cual dicen que soy desobediente y para que me expliquen el considerando tercero donde dicen que me han dado todas las facultades para que me defienda y ni siquiera me han hecho una llamada”, sostuvo Rogelio.

Entiende que la expulsión se deben a trabas de Falcondo Xstrata Nickel, Barrick Gold y Uni Gold, “las emrpesas mineras que se reunieron y lo primero yo lo dije y lo advertí que me iban a sacar de circulación y el plan en un primer momento era eliminarme y como dimos la voz de alerta, incluso a los organismos internacionales, eso paró. Ahora es neutralizar la figura de Rogelio Cruz”.

Denunció además que con su expulsión se produjeron varias irregularidades, entre las que citó fallas en la notificación y que no le dieron tiempo para defenderse, entre otras, por lo que entiende que no es válida.

“Dicen que me dieron un tiempo para defenderme, desde el 2 de abril hasta acá y a mí nadie se me había se me había acercado para informarme, por lo tanto, hay unas irregularidades que son claves”, argumentó el religioso, quien dijo que el único argumento que expusieron para su expulsión fue la desobediencia, por negarse a ir a un curso a Colombia.

“Soy sacerdote para siempre”

El padre Rogelio llamó a la población a no preocuparse porque “yo soy sacerdote para siempre, a mi me ordenaron para siempre”.

Manifestó que aunque no pertenezca a la iglesia Católica, la iglesia es del pueblo y existe un espacio que se llama “Al Encuentro con Cristo de los que no tienen iglesia. Apareció un cura que no tiene iglesia que va a seguir siendo cura”.