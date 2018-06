Trabajos en carretera marchan lentos

Puerto Plata. Las dificultades para desalojar establecimientos comerciales, viviendas y estaciones de combustibles han dificultado avanzar en la ampliación a cuatro carriles del tramo desde el distrito municipal de Maimón hasta San Felipe de Puerto Plata.

En tanto que en el trayecto Navarrete-Maimón los trabajos van a ritmo muy lento y desde empresarios hasta comerciantes temen que se trate apenas de una ampliación a dos carriles. La vía lleva ya varios años en proceso de intervención y aunque las autoridades prometieron que la primera etapa sería entregada a finales de febrero de este año, aún no concluyen las labores. Desde la pasada semana trabajan en la conclusión de un puente y asfaltado en la parte frontal del vertedero municipal. Como parte de la ampliación de la vía y desalojo de espacios, el presidente Danilo Medina ordenó la construcción de un monumento en honor a los expedicionarios del 14 de Junio del 1959, en la carretera Puerto Plata, Maimón. Los trabajos estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

Recursos

Recientemente, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, Sixto Peralta, atribuyó la reducción del ritmo de los trabajos de la carretera Puerto Plata-Navarrete a la falta de flujo de dinero en el pago de las cubicaciones. “Cuando no se les paga a esas compañías, las mismas no se empeñan en rendir su labor y no se les puede reclamar que avancen, porque no les están pagando”, puntualizó Peralta al hablar con periodistas puertoplateños.

El dirigente empresarial pidió al presidente Medina enfocarse más en que los recursos económicos puedan fluir para agilizar la importante obra prometida desde hace 20 años por los distintos gobiernos, debido a los reclamos que han hecho diferentes organizaciones de esta zona turística.

Carretera es vital para el desarrollo de la zona

El pasado día 23 de mayo, Ramón Antonio Pepín, viceministro de Obras Públicas, durante un recorrido garantizó que concluirá en el menor tiempo posible los trabajos de reconstrucción y ampliación de la carretera por su vital importancia para el fortalecimiento y desarrollo del turismo y otros sectores productivos de la zona norte y costa atlántica.