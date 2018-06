Conocerán coerción a venezolanos que entraron al país 103 mil dólares sin declarar

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este sábado medidas de coerción a cinco venezolanos, quienes fueron apresados en Juan Dolio, San Pedro de Macorís, y les incautaron 103 mil dólares.

Los detenidos son Jorge Sigfredo Segovia, Everto Gerardo Sembrún, Mónica del Carmen Galis Bracho, Eliana del Valle Uvas Lizardo y Erlin Esther Ballestas.

“Procuramos solicitar una suspensión de la vista a los fines de preparar la carpeta documental y presentar los arraigos. Ellos fueron detenidos en el Boulevard de Juan Dolio, que corresponde a San Pedro de Macorís, y obviamente están aquí, en el Distrito Nacional, nosotros vamos a ponderar esta tarde esa situación en aras de argumentarla en una próxima audiencia. De los cinco detenidos, hay dos a los cuales no se les ocupó, ni dinero, ni ningún otro elemento que pudiese comprometer su responsabilidad penal”, expresó Pedro Duarte Canaán, abogado defensor.

Los extranjeros fueron detenidos por agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Inteligencia –Dintel- y le incautaron el dinero cuya procedencia no fue justificada.

“Producto de la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, una cantidad importante está viniendo aquí a realizar actividades de lícito comercio. Entraron al país con una tarjeta de turistas, no entraron ilegal al país, son personas, que hasta este momento en la documentación que he examinado, no representan la peligrosidad que sustentará la acusación pública”, argumentó el abogado.

El reporte preliminar de la Policía indica que al momento de la detención se le ocupó la citada suma de dinero, vehículo Toyota, una maleta con prendas de vestir y tres mochilas que también contenían ropas, así como pasaportes de Venezuela y seis celulares.