Chino Méndez valora salseros dominicanos no consuman droga

El locutor y miembro del grupo Bonyé, Chino Méndez, resaltó la labor que están realizando los salseros criollos y aseguró que nunca en la historia de la salsa criolla había aparecido tantos exponentes con una vida sana.

Manifestó que en ese género existe una veintena de jóvenes interprendo temas sin ofender, ni denigrar a la mujer.

“Hice la protesta públicamente cuando vi en Los Soberano que el premio a los salseros fue diferido. Oye lo que hicieron con el género de los que están llevando buen mensaje”, se manifestó indagando el experto en temas salseros de son durante una conversación con elCaribe.

Durante una conversación con elCaribe, Francisco Bernardo Méndez Vargas, nombre de pila de Chino Méndez, resaltó que en los años 90 cuando se hablaba de salsero los involucraban con droga.

El veterano locutor salsero detalló que el 60 por cuento de los salseros dominicanos no consume alcohol, el 95% no fuma, y casi 100% no consume sustancias prohibidas.

Llama hipócritas a merengueros

El locutor manifestó que la República Dominicana “no se enteró de la muerte de “El Rey del Merengue”, Joseíto Mateo” y llamó hipócritas a los merengueros que no acudieron a su velatorio.

Reveló que “El Diablo Mateo”, como también era conocido cantante, en octubre pasado les confió a sus amigos que padecía de leucemia, pero que les pidió discreción.

“El país debió tocar solo merengue por 24 horas el día de su muerte, eso lo hicieron en Colombia por 15 horas. Y así los hipócritas que hablan de que el merengue está en crisis, tenían que tocarlo”, sostuvo.

Lamentó que los primeros que faltaron al sepelio de Joseíto fueron sus compañeros.

“Aquí no conocen la dimensión de Joseíto, ese señor fue en un momento dado fue el intérprete más codiciado de Latinoamérica”, expresó..