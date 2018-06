Cuco Valoy: el merengue se está desmoronando

El legendario artista dominicano Cuco Valoy consideró que el auge y repunte que adquirió el merengue en los años 80 se está desmoronando, situación que indicó le apena mucho porque “se trata del segundo género musical que tiene más elegancia”.

A juicio del intérprete de éxitos como “Juliana”, “Nació el varón”, “El africano”, “El Muerto”, “El brujo”, entre otros, la crisis del género de la güira, tambora y el acordeón, se debe a que los arreglistas han ido sustituyendo los sonidos y colores de la música por otros “modernos” y “las letras dan pena”.

“Definitivamente, créalo usted o no, estamos perdiendo mucho terreno, porque no se está haciendo el merengue típico, con el sabor de Cuco Valoy. Hacen una cosa que no tiene sentido porque estamos aquí en el patio. No, el merengue llegó a todos los continentes, por eso este país está lleno de turistas”, expresó el ganador del Gran Soberano 2017 durante una a Multimedios del Caribe.

Pupo Valoy Reinoso, nombre de pila del cantante, indicó que por esta razón decidió grabar “El bombón”, un merengue que está promocionando en todos los medios de comunicación.

Consideró que las mismas personas que les piden a las autoridades que intercedan ante las letras de bajo contenido social de la música moderna, son los culpables de la situación, “aquí están haciendo letras depravabas y es porque el mundo se ha vuelto así, el mundo es desastre”.

A juicio de Cuco Valoy, Johnny Ventura es el intérprete dominicano que posee la auténtica voz del merengue, “el número uno, la voz central para que el merengue se vuelva recuperar”.

Sin embargo también criticó que “El Caballo Mayor” quiera implementar nuevos colores en sus temas nuevos, “aunque creo que lo hace para tratar de meterse en lío, pero ni una cosa, ni la otra”.

Aunque ha colaborado con intérpretes de música urbana como Mozart La Para, el cantante de 81 años manifestó que él “anda por un rumbo diferente” porque su música es el son montuno, salsa y merengue.

El cantante que reciamente fue reconocido por la Cámara de Diputados, condenó que los padres de hoy día permitan que sus hijas menores de edad bailen de forma tan explícita, lo que a su entender es la mayor causa de las violaciones.