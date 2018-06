Última pincelada! 🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴. Cerrando las colaboraciones de mi álbum: LA HISTORIA DE MI VIDA “ EL FINAL”. Tema titulado : “ BELLAS”. Y aquí está la respuesta a la incógnita sobre que artista grabaría el último featuring del álbum con su mayimbe 😃🙌🏼… La imagen habla por sí sola, ahi está, un artista al cual considero mi hijo, quien ha honrado ese calificativo en todo momento haciéndome sentir como tal : “ SU PADRE MUSICAL”, pero que chulo que chevere !! 🤗♥️. @romeosantos #lahistoriademivida

A post shared by Anthony Santos (@_estumayimbee_) on Jun 14, 2018 at 9:08am PDT