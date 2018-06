RD mantiene un alto índice en el robo de vehículos

El Distrito Nacional registra el mayor número de robos con 64 vehículos reportados hasta junio en curso

El robo de vehículos en todo el territorio nacional se mantiene alto, según los informes de la Policía Nacional, en auditoría de enero hasta junio del primer semestre de 2018. El reporte arrojó que han sido robados 300 vehículos, apenas 12 automóviles menos que en el año anterior.

El Distrito Nacional registra el mayor número de robos, con 64 vehículos hasta junio. El viernes es el día de la semana con la mayor incidencia del delito.

El horario en que desaprensivos realizan este tipo acciones con mayor frecuencia es entre la 1:00 a.m. y las 6:00 a.m., de una jornada de 24 horas, según los datos de la institución policial.

El coronel Francisco Pérez, jefe del Departamento de Recuperación de Vehículos de la Policía Nacional, dijo que se han reportado 300 carros robados, des enero hasta junio. “En lo que va de año nosotros tenemos 300 vehículos sustraídos”, afirmó.

Sin embargo, han sido recuperados 495 vehículos desde enero hasta la fecha. Estos informes apuntan que en la República Dominicana se roban 50 automóviles mensualmente.

Sin pago de impuestos

El coronel, al ser preguntado por un equipo de elCaribe, sobre cuáles vehículos son los más hurtados por los delincuentes, se limitó a decir que “los vehículos más descuidados son los más robados”.

En ese sentido, el jefe del departamento de Recuperación de Vehículos, en Plan Piloto, habló de una nueva modalidad de importación de vehículos sin el pago de impuestos.

Dijo que esta nueva peculiaridad de comerciantes de automóviles, que importan carros sin el pago correspondiente de los impuestos requeridos en la Dirección General de Aduanas (DGA), tiene como consecuencia un rompecabezas para el propietario y el posible adquiriente.

Pérez explicó que es una acción que la institución del orden trabaja para ser solucionada.

“Son vehículos que entraron al país con la violación de los impuestos. Ese caso no se da mucho, pero sí se da con algunos vehículos de Haití, pero también se da con jóvenes que vinieron a estudiar aquí de otro país. Cuando esos jóvenes ingresan al país reciben un beneficio de que pueden traer un vehículo con permiso renovable cada seis meses, y ese permiso se lo renuevan según van presentando que están estudiando en el país. Cuando se van del país dejan el vehículo, o se lo dejan a una persona irregularmente”, detalló el director del Departamento de vehículos robados.

En ese sentido, dijo que el cuerpo policial está creando una nueva plataforma sobre este tipo de coches que se encuentran con estatus irregular con relación a sus pagos aduanales.

“Estamos teniendo nuestra plataforma, los reportes de cada uno de estos vehículos que se quedan en el país en esa condición”, detalló.

Sistema automatizado de reconocimiento de placas (Sarp)

Es un pequeño minibús del departamento recuperación de vehículos de la Policía Nacional que circula en las calles realizando un reconocimiento de las placas, las que visualiza a través de cámaras que, a la vez, hace una comparación con la base de datos para identificar cualquier automóvil robado o con una placa que no le pertenece, de acuerdo a la numeración, modelo y año.

“Esta guagua ha sido de vital importancia para este departamento. Sale a la calle y hace un recorrido de prevención normal. Los miembros que van dentro son técnicos en el área de informática y peritos en el área de lo que es vehículos robados. Lleva un sistema automatizado que va reconociendo las placas conectado a la base de datos del departamento, y a su vez a la dirección de informática de la Policía Nacional. Ésta va haciendo una comparación con los vehículos reportados como sustraídos en la plataforma”, argumentó el coronel Pérez sobre este nuevo modelo de identificación de placas y vehículos.

Proceso de depuración de vehículos robados

“Primero se aparta una cita, luego se registra la copia del documento del vehículo y la persona. Luego, se hace una inspección física visual, se verifica el número de motor, el número de chasis, que no tenga antecedentes ni ningún pendiente por hurto y, finalmente, se le entrega el certificado a la persona”, explicó John Zapata, de la Policía Nacional de Colombia, quien trabaja en conjunto con las autoridades dominicanas.

El especialista en identificación de vehículos adulterados dijo que si encuentran alguna especie de anomalía en el vehículo sustraído, un investigador prosigue con los trámites. Luego se incauta el automóvil y se entrevista a la persona que lo lleva, para luego abrir una pesquisa que determine la procedencia del vehículo.

Posteriormente se confirman algunas partes del coche para determinar su legitimidad, de acuerdo con los documentos presentados.

“De los documentos se verifica licencia de tránsito, tarjeta de propiedad, seguro obligatorio, copia de la cédula del propietario o del autorizado. Seguidamente se verifican las placas, que son dos, una delante y otra detrás. Se verifica el número de motor original y número de chasis”, explicó Zapata.

Cadoar

El presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), Miguel Villamán, manifestó que el robo de vehículos en la República Dominicana no se ha incrementado, pero tampoco ha disminuido. “Cuando los aseguradores no levantan la bandera de que hay una situación, es porque se han mantenido o han bajado”, expresó Miguel Villamán. Sin embargo, el margen de diferencia entre el 2018 y el año anterior no presenta grandes logros de mejoría.

En ese sentido, el titular de la institución habló sobre un convenio de cooperación que poseen con la Policía Nacional, el cual lo calificó de positivo y de gran resultado. “Es un acuerdo que tenemos con la Policía desde hace más de 10 años y ha dado resultado. En cierto modo ellos conocen el perfil de algunos asegurados que son mal influenciados y que se pueden dedicar a cometer distintos tipos de hechos como el auto robo.

Principalmente eso sucede con ciertas marcas de vehículos, vehículos financiados, y generalmente son personas que tienen muchos problemas económicos. Nosotros tenemos un sistema en el mercado que se puede consultar a través de un sistema de web service (Servicio web) con los vehículos que están asegurados en las diferentes compañías de seguro, es una especie de intercambio información”, sostuvo Villamán.

Medidas de seguridad

No comprar vehículos en la calle, sin domicilio conocido del vendedor ni a personas que los ofertan por internet o periódicos.

No comprar vehículos en la calle, sin domicilio conocido del vendedor ni a personas que los ofertan por internet o periódicos.

Antes de adquirir un vehículo llevarlo a verificar por los químicos del Departamento de Vehículos Robados de la Policía Nacional, para así determinar alteraciones que pudieran presentar.

Obtener en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), una certificación que acredite como bueno y válido los datos que estén registrados en la matrícula del vehículo.

No dejar su vehículo en lugares solitarios por mucho tiempo.

No dejar objetos de valor dentro del vehículo, como armas de fuego, maletines, computadoras y bultos.

Cuando asista a lugares públicos no entregar las llaves a valet parking informales, ya que estos pueden sacarle una copia para extraerlo.

Conduzca con los seguros activos y las ventanillas cerradas.

No maneje por calles oscuras, de vez en cuando es recomendable ir por las calles de mayor tránsito.

Cuando visite una plaza comercial, el ticket que le entreguen no lo deje en su vehículo, llévelo consigo.

Causas de robo

• Descuido del propietario, como dejar ventanillas abajo, puertas sin seguros.

• Estafa. A través de internet.

• Atraco.

• Venta irregular.