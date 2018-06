Prohíben canciones y videos de La Insuperable, El Lápiz, Don Miguelo y Ceky Vicini

Un nuevo grupo de canciones fueron prohibidas por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, institución que desautorizó la difusión de los temas en cuestión.

En esta ocasión, los artistas conocidos por los nombres de Yobawell, Mister Willys, La Insuperable, Don Miguelo, Anthony Quinn, Kiubbah Malon Feat. Many Malon & José Victoria, Lápiz Conciente, Ceky Viciny, Chiki El de la Vaina, Punto 5 y Aliany García, fueron los sancionados mediante la Resolución No. 003-2018 de la CNEPR, la cual notificó y advirtió de la no presentación en radio y televisión de los siguientes sencillos y videos de dichos artistas.

La resolución especifica que “A Yobawell en su grabación “Desnúdate”, Mister Willys en su tema titulado “Que vibre”, La Insuperable por lo que describe en su tema “Mastica y Traga”, a Don Miguelo que trata denigrantemente a la mujer en su canción “Condón Miguelo”, a Anthony Quinn en su grabación nombrada” Remix después del romo”, a Kiubbah Malon Feat. Many Malon y José Victoria que manifiestan una historia de mafia y narcotráfico en la video-cancion “Árabe”, al Lapiz Conciente, Ceky Viciny, Chiki El De La Vaina en el tema “No E’ Na’ Matalo” donde con un lenguaje soez manifiestan con morbosidad el hecho de matar, a Punto 5 por hacer descripciones grotescas en la grabación “Bien por ti”, a Aliany García hace uso denigrante y soez en “Quiero chapia un pelotero”.

“Además, la CNEPR resoluta reservarse el derecho de iniciar el proceso judicial en contra de los propietarios, directores, conductores, encargados o afines de la radio y la televisión del país en su condición de comitentes al incumplimiento de esta resolución de acuerdos a la Ley y el Derecho”, resalta el documento.

Agrega que dicha disposición expresa la capacidad de la CNEPR, dada en el Reglamento 824 de ley 1951, de tomar las providencias necesarias para la vigilancia de los espectáculos públicos, examen de películas, discos, programaciones radiales y televisivos cuando esté bajo su control, pudiendo requerir de cualquier miembro de la policía nacional la cooperación necesaria para que se cumplan sus acuerdos y disposiciones.