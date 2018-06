Netflix sufrió falla a nivel mundial

El famoso sitio web de transmisión de series y películas por internet, Netflix, sufrió una falla la noche del lunes a nivel mundial.

La información fue ofrecida por la misma entidad en Twitter, donde indicó que estaban trabajando para corregirla e investigar qué había ocasionado el fallo. ,

“Estamos conscientes de (los) miembros están experimentando problemas en todos sus dispositivos. Estamos investigando el asunto y agradecemos su paciencia”, escribió en la red.

El servicio comenzó a funcionar con normalidad poco a poco en varios lugares del globo.

We are aware of members having trouble streaming on all devices. We are investigating the issue and appreciate your patience.

— Netflix CS (@Netflixhelps) 11 de junio de 2018