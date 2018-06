La novela Ricardo Arjona – Saymon Díaz no da tregua. Ahora el cantante guatemalteco anunció que pausará su gira “Circo Soledad” hasta septiembre y que se querelló, nuevamente, contra el empresario artístico dominicano por “incumplir los ordenamientos de devolver los equipos”.

Bobby Delgado, abogado en la República Dominicana del artista, resaltó que Arjona agotó 30 fechas con equipos alquilados y que pausó las conversaciones para nuevas fechas desde hoy hasta su próximo concierto, pautado para el 26 de septiembre en Chile.

Explicó que los equipos retenidos en la República Dominicana son una inversión de Ricardo Arjona por 1.5 millones de dólares y que en los 30 shows que ha realizado desde el 10 de febrero pasado ha alquilado en aproximadamente 190 mil dólares cada presentación.

"Desde el punto de vista de estabilidad, a Ricardo Arjona no le es factible continuar la gira hasta no saber qué pasará con sus equipos. Ya dos jueces, uno de Primera Instancia y otro de la Corte de Apelación, han ordenado al señor Saymon Díaz de manera directa que los devuelva, y no quiere", resaltó.