Nadal vence a Del Potro y se cita con Thiem sen la final de Francia

PARÍS — Rafael Nadal aumentó a 11 su marca de triunfos sin derrotas en las semifinales del Abierto de Francia. A fin de llegar a un récord de 11-0 en finales en Roland Garros, el español deberá vencer al único rival que ha logrado derrotarlo en cancha de arcilla en las últimas dos temporadas.

Luego de pasar por algunos apuros al principio del encuentro, Nadal superó el viernes 6-4, 6-1, 6-2 a Juan Martín del Potro, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2009. El número uno del mundo aventajó 35-20 en winners al tiempo que cometía solamente 19 errores no forzados.

Nadal salió adelante de tres bolas de quiebre en un empate de 1-1 en el primer set y de otros tres en un empate de 4-4 con el argentino. Después de resistir, eso fue prácticamente todo para Del Potro.

“Esa fue mi oportunidad”, dijo Del Potro. “Cuando no aprovechas tus oportunidades contra el número uno del mundo te metes en problemas”.

Nadal rompió el servicio para llevarse el set y tomó el control del encuentro al ganar 14 de los últimos 17 games.

Esta fue la primera semifinal en Roland Garros para Del Potro, quinto preclasificado, desde 2009. Se ausentó del torneo de 2013 a 2016 por lesiones, incluyendo tres cirugías de muñeca izquierda. En el cuarto game del juego del viernes, el argentino de 29 años se agarró la cadera izquierda después de dar un mal paso ante un tiro de Nadal y tuvo que ser atendido por un médico en el siguiente cambio de lado de la cancha.

El domingo, Nadal enfrentará a Dominic Thiem, que por su parte avanzó a su primera final de un torneo de Grand Slam y de paso terminó con la impresionante racha del italiano Marco Cecchinato, 72do en el ranking mundial, en el Abierto de Francia.

El austriaco de 24 años derrotó el viernes 7-5, 7-6 (10), 6-1 a Cecchinato en el primer duelo de semifinales.

“Es el gran favorito frente a cualquiera”, aseveró Thiem sobre Nadal. “Aun así, yo sé cómo jugar contra él. Tengo un plan”.

“Espero que no le salga el plan”, replicó Nadal, quien tiene ahora una marca de 85-2 en su carrera en Roland Garros y de 110-2 en partidos de un máximo de cinco sets en canchas de arcilla.

Pero Nadal no da por adelantada la victoria el domingo

“Son 11 veces en la final de Roland Garros”, indicó. “Parece que es lo lógico, pero yo no quiero que sea así. No quiero entrar en una rutina o una espiral de no valorar lo que consigo”.

Era la tercera semifinal consecutiva en Roland Garros para Thiem, séptimo preclasificado, que perdió en esta fase ante los eventuales campeones Novak Djokovic en 2016 y Nadal en 2017.

Esta vez, Thiem enfrentó a Cecchinato, que antes de este torneo no había ganado un solo partido de Grand Slam y se convirtió en el semifinalista en el cuadro de hombres con la peor ubicación en el ranking en los últimos 19 años para el torneo que se juega en cancha de arcilla. Cecchinato fue acusado de amaño de partidos y suspendido por 18 meses en 2016, pero apeló al fallo y su castigo fue anulado por un tecnicismo.

Thiem es el único que ha logrado vencer en la presente temporada a Nadal, 10 veces ganador del Abierto de Francia.

En las últimas dos campañas, el español de 32 años registra marca de 49-2 en canchas de arcilla, siendo sus dos derrotas frente a Thiem: en los cuartos de final en Roma en mayo de 2017 y en los cuartos de Madrid en mayo de 2018.

Una diferencia importante con el encuentro del domingo es que esos dos juegos a favor del austriaco fueron en torneos a ganar dos de tres sets. El Abierto de Francia, al igual que las otras tres competencias de Grand Slam, es a ganar tres de cinco.