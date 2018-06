Jesús Vásquez califica temeraria y de circo acusación en su contra en caso Odebrecht

Contraataca y dice pedirá comisiones contra la impunidad de la OEA y la ONU para que investiguen caso Odebrecth sin injerencia política.

Odebre– El secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Jesús Vásquez Martínez (Chú), encartado sorpresivamente en el caso de corrupción de Odebrecth calificó de temeraria la acusación que se ha hecho, de la cual hará uso de su legítimo derecho para su defensa.

En un documento leído por él en rueda de prensa celebrada la tarde de este viernes, Vásquez dijo “voy a demostrar que soy completamente inocente.

“Voy a defender con vehemencia mi honor y mi nombre de esta acusación que hoy no solo me afecta a mi y a los miembros de mi familia, sino que indigna a la sociedad entera que hoy se siente burlada de que le digan que, los únicos responsables de la corrupción somos nosotros los directivos del PRM, y no ellos los del PLD que son quienes aprobaron y ejecutaron el 95% de todos los contratos de Odebrecht, y recibieron todos las prebendas y beneficios de esta compañía, para elegirse y seguir gobernando”, dijo.

Dijo que su patrimonio lo heredó de su familia, productores agrícolas, en los años 80s y yo tengo como demostrar que lo que he comprado desde entonces, es el producto del trabajo y de esas tierras. Todo eso tengo como demostrarlo, centavo a centavo.

Aseveró enfáticamente: “Yo no tengo cuentas bancarias en el exterior, tengo cinco cuentas bancarias en el país. No tengo empresa alguna, ni tengo acciones en ninguna compañía.

Consideró como curioso de todo esto es que uno de los tres implicados inicialmente, a quien decidieron sacar porque según ellos, “no encontraron mérito alguno”, admitió él mismo, haber recibido dinero de Odebrecht para financiar tres campanas la de 2008, la de 2012 y la de 2016.

Al resaltar su Inocencia, elevó un reto al Presidente Danilo Medina y al Procurador a que inviten al país a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas, CICIG, que fue quien destapo toda la corrupción en Guatemala que llevó a la cárcel al Presidente Otto Pérez Molina y su Vice Presidenta Roxana Baldetti, a que vengan al país a realizar una exhaustiva investigación que asegure que el juicio que se inicia, no tenga influencia política alguna, y que los jueces sean personas independientes y libres de toda sospecha.

Finalmente aseguró: “Yo mismo enviaré una comunicación al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres y al Secretario General de la OEA, Luis Almagro a que dichas comisiones comiencen investigándome directamente a mi porque estoy convencido de mi inocencia y comprometido con la trasparencia”.

A continuación el texto documento de Jesús Vásquez

En un acto propio de un circo, el Procurador General informo al país que después de un año de investigaciones exhaustivas en que investigaron a más de 400 personas, ese organismo encontró como sacar de la acusación formal a los tres miembros del comité político del PLD, implicados. Y meter un solo acusado más, mi persona.

Como tengo el legítimo derecho a defenderme, quiero que sepan que no le temo a esta acusación temeraria y voy a demostrar que soy completamente inocente.

Voy a defender con vehemencia mi honor y mi nombre de esta acusación que hoy no solo me afecta a mi y a los miembros de mi familia, sino que indigna a la sociedad entera que hoy se siente burlada de que le digan que, los únicos responsables de la corrupción somos nosotros los directivos del PRM, y no ellos los del PLD que son quienes aprobaron y ejecutaron el 95% de todos los contratos de Odebrecht, y recibieron todos las prebendas y beneficios de esta compañía, para elegirse y seguir gobernando.

Como me siento inocente, reto al Presidente Danilo Medina y al Procurador a que inviten al país a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y a la Comision Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas, CICIG, que fue quien destapo toda la corrupción en Guatemala que llevó a la cárcel al Presidente Otto Perez Molina y su Vice Presidenta Roxana Baldetti, a que vengan al país a realizar una exhaustiva investigación que asegure que el juicio que se inicia, no tenga influencia política alguna, y que los jueces sean personas independientes y libres de toda sospecha.