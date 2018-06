Suspenden sesión de Cámara de Diputados por falta quórum

La sesión de la Cámara de Diputados pautada este jueves para las 11:00 de la mañana de este jueves fue suspendida por falta de quórum debido a la ausencia de los diputados que responden a la corriente del presidente Danilo Medina.

El presidente del órgano legislativo, Rubén Maldonado, consideró la ausencia como un “boicot innecesario e inexplicable”.

“Yo lamento mucho que en varias oportunidades ya hemos llamado a sesión y una gran cantidad de legisladores, con la contradicciones entiendo yo, porque sé que no es personal, porque personalmente no he agredido a nadie, se han ausentado”, dijo.