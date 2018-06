Urgencia en Cleveland

elCaribe está en Cleveland para las finales de la NBA. Es un privilegio que nos confiere Multimedios del Caribe por segundo año consecutivo a propósito de la cobertura que también hacemos para CDN Sports Max y CDN.

Por tercer año seguido, Cleveland está en esta condición. Se encuentra debajo 0-2 y es obvio que no se puede dar el lujo de caer en 0-3, tal y como ocurrió durante la Serie Final pasada, una en la que no pudieron repetir la proeza de la serie de 2015-16, cuando regresaron de un déficit 1-3 para conquistar la corona de la NBA. Solo en la última instancia de la campaña de 2014-15 los Cavaliers arrancaron delante 2-1.

En pocas palabras, son tiempos de urgencia para el equipo vino tinto. Tyronn Lue practicó ayer por hora y media a puerta cerrada de regreso al hogar de los Cavaliers de Cleveland.

Lue debe inventar. Está compelido a ser creativo, a parir ideas, como hizo durante el match contra los Celtics de Boston, que recibió grandes dividendos cuando llevó a Kyle Korver y Tristan Thompson al quinteto abridor. Steve Kerr es un ejemplo de eso. El coach de Golden State, por ejemplo, colocó a JaVale McGee y obtuvo resultados más que positivos y ha sacado mucho jugo del novato Jordan Bell.

Los Cavaliers ya no tienen margen de error, especialmente cuando LeBron James tiene otra vez una serie monstruosa y no creo que pueda hacer más de lo que hace. Pero más que eso, cuando su rival aprovecha los pocos errores que se han cometido y los convierte en ventaja. Noten ustedes que el asunto en cuestión no es que Cleveland ha jugado mal en los dos primeros partidos, es un tema de que Golden State ha sido superior.

Hay que buscar respuestas a esa superioridad y puede que esas respuestas se encuentren en la misma banca. Lue necesita dar más confianza a Rodney Hood, que en Utah Jazz era un jugador clave para el dirigente Quinn Snyder.

Hood está básicamente fuera de rotación, con la confianza en el piso y lejos del grupo, además.

Para mí está subutilizado.

Jordan Clarkson es otro que, pienso, debe recibir más minutos y más confianza de su estratega.

La realidad es que los Cavaliers tienen hasta mañana en la noche para coordinar ajustes en procura de enviar un mensaje de competencia. Es ahora o nunca.