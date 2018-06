En asamblea de la OEA, Miguel Vargas llama a venezolanos a sumir acciones para solucionar su crisis

El canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, llamó este martes a todos los actores del proceso político de Venezuela a que asuman con responsabilidad acciones que conduzcan a una solución definitiva a la crisis que vive esa nación.

Al hablar ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos-OEA- Vargas dijo que la República Dominicana espera que cualquier acción colectiva que se emprenda con respeto a Venezuela se haga en procura de contribuir a la búsqueda de una solución “pacífica, democrática a la crisis que viven nuestros hermanos venezolanos”.

El canciller resaltó que la República Dominicana trató por meses de buscar soluciones al conflicto de esa nación, pero que “fue imposible vencer la inexistencia de una voluntad real de llegar a un acuerdo entre las partes”.

“En Santo Domingo intentamos por todos los medios posibles que el proceso electoral a efectuarse en Venezuela estuviera rodeado de todas las garantías. Buscamos consensuar un calendario electoral, la reestructuración del Consejo Nacional Electoral para permitir la participación en igualdad de condiciones”,

Vargas insistió que a pesar de los esfuerzos para alcanzar un escenario que garantizara la pluralidad y que las elecciones contaran con la participación de todos los partidos y líderes políticos “No pudimos alcanzar este objetivo, lamentablemente”.

“Sabíamos que sin el restablecimiento real, efectivo, de los derechos políticos de todos los partidos y posibles candidatos no era viable un acuerdo final y definitivo. Esta situación, no me cansaré de repetirlo, se hubiera podido evitar de haberse alcanzado acuerdos básicos, como lo que se plantearon en la mesa del diálogo del que fuimos anfitriones en Santo Domingo”, sostuvo.

Añadió que la situación actual post electoral se hubiera podido evitar si se alcanzaban acuerdos durante el diálogo celebrado durante meses en Santo Domingo entre las partes venezolanas en conflicto.

Durante su alocución, en otro orden, el ministro dominicano de Relaciones Exteriores destacó la participación de su país en importantes foros internacionales donde han expresado preocupación por los efectos del cambio climático y la devastación creciente que acompaña a los fenómenos naturales cada vez más impactantes.

Entre los otros temas tratados por el ministro dominicano durante su turno a la palabra estuvo la crisis humanitaria registrada en Guatemala ante la violenta erupción del volcán Fuego, el cual ha causado decenas de muertos y daños medioambientales de grandes proporciones.