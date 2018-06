Danilo Medina entrega 839 títulos definitivos a productores en Palmar de Ocoa

Palmar de Ocoa, Azua.- El presidente de la República Danilo Medina entregó es testa ciudad 839 títulos definitivos de parcelas y solares, tras una larga espera de 55 años viviendo en estos terrenos.

Estos terrenos titulados abarcan una superficie de 366 mil metros cuadrados y en la actualidad los productores tienen sembrados en sus parcelas 4,190 tareas de plátano, cebolla, guineo, sandia y ajíes.

Director IAD destaca importancia Visitas Sorpresa

Emilio Toribio Olivo, director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), destacó que la entrega de estos títulos es una promesa cumplida por el jefe de Estado durante la Visita Sorpresa 181 del 3 de septiembre del 2017.

Manifestó que con esta promesa que se cumple, junto a la solicitud de un camión y un tractor agrícola equipado, que también se cumplió, beneficiarán el desarrollo de las comunidades de Palmar de Ocoa, Sabana Buey, El Golfo y Duvergé.

Gesto de solidaridad de Danilo Medina

Significó el funcionario que en un gesto de reconocimiento y solidaridad a la Asociación de Pescadores Virgen del Carmen, Inc, y a la Asociación de Parceleros del AC-07, Palmar de Ocoa, el Primer Mandatario dispuso a su favor el financiamiento por un monto superior a los 31 millones de pesos.

Gracias a este financiamiento, indicó Toribio Olivo, los pescadores de aquí han aumentado la producción de peces como el Dorado, Carite y Atún.

Productores tocaron la sensibilidad del Presidente

Explicó el director del IAD que para los humildes productores este es un tiempo de cosecha, pues tocaron la sensibilidad del Presidente de la República y este, a su vez, autorizó la entrega de los medios solicitados como herramientas que guiarán sus pasos hasta alcanzar el progreso, el bienestar y desarrollo.

Manifestó que la Visita Sorpresa hecha a este distrito municipal, produjo un despertar significativo en el ánimo de las productoras y los productores, a niveles inimaginables.

Significó Toribio Olivo que el apoyo oficial, unido al trabajo y esfuerzo de estas familias augura una explosión productiva que convertirá estas tierras en fuentes poderosas de generación de alimentos, “no solamente a sus munícipes, sino también a la población más allá de su límite territorial”.

Títulos Definitivos entregados y maquinarias harán la diferencia

Señaló que la entrega de los 839 títulos definitivos de parcelas y solares y el uso adecuado de la maquinaria y equipos entregados, harán la diferencia , entre lo que existió en el asentamiento y las comunidades adyacentes y lo que existirá a partir de estos momentos.

Exhortó Toribio Olivo a los beneficiarios de estos títulos aportar el trabajo cotidiano, mantener los derechos de propiedad dentro del patrimonio familiar y usar sus tierras de manera sostenible para que los descendientes las reciban en condiciones favorables para su sustento y el progreso del país.

Vaticinó el director del IAD que el Presidente de la República seguirá fortaleciendo el campo dominicano, con la entrega de más títulos definitivos y nuevas obras de apoyo a la producción para bienestar de las familias del sector reformado.

Productores agradecen entrega títulos

José Castillo quien habló en representación de las familias tituladas “A nombre de mi pueblo no encuentro como dar las gracias, porque esta lucha de obtener su título definitivo era de muchos años , hoy por hoy usted nos hace este sueño una realidad, teníamos nuestras propiedades pero no teníamos nada, hoy me siento lleno de regocijo señor Presidente, gracias”.

Entre los asistentes estuvieron el ministro de Agricultura Osmar Benítez; el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantés Díaz; el senador de Azua, Rafael Calderón y la gobernadora de Azua, Walkiria Feliz.

También Carlos Segura Fóster, administrador del Banco Agrícola; los directores del FEDA, Casimiro Ramos y de Catastro, Claudio Peña; Luis Yangüela gerente general de Agrodosa; Mayobanex Escoto director del INVI, entre otros funcionarios.