Párroco critica al gobierno y aboga por la aprobación de la ley de partidos

El párroco de la Iglesia Las Mercedes, Máximo Rodríguez, criticó este jueves a los políticos, el Gobierno, el conflicto por las primarias en el proyecto de ley de partidos y llamó a no atacar tanto a la iglesia.

Durante su homilía por la celebración de Corpus Christi, el párroco Máximo Rodríguez también reprochó la falta de valores en la saciedad, de educación familiar y, sobre todo, las malas actuaciones de los dirigentes políticos del país.

“Aquí los políticos, el Senado, los Diputados, los que están en un cargo buscan lo suyo. Corrupción tan grande, que vergüenza para el mundo, el país, la República Dominicana; así no se hace patria, así no se echa hacia delante”, lamentó el sacerdote.

El religioso exhortó a dejar que las organizaciones políticas decidan por su cuenta el método de escogencia de sus autoridades internas. Su llamado fue a la aprobación del proyecto, pero excluyendo las primarias.

“La ley de partidos es una urgencia, eso de primarias que se lo dejen a cada partido político, eso no tiene que ir dentro de la ley de partidos, no, no, no, cada quien que haga su primaria como quiera, abierta o cerrada”, planteó Rodríguez.

Se cuestionó si el Gobierno y los legisladores son los dueños del país por el conflicto en torno a la citada pieza.

Rodríguez también se refirió a la creación de una comisión para investigar denuncias de delitos sexuales a menores cometidas por clérigos y sostuvo que la iglesia está tomando acción y parte en las situaciones de inmoralidad, corrupción, vicios “y de todo lo que sea”.

“Así que no hay que estar atacando tanto a la iglesia porque no es la iglesia, son personas dentro de la iglesia y ya se está se están tomando soluciones”, expresó.

La comisión, presidida por el padre Jesús Castro, ha sido bien recibida por feligreses quienes entienden que se debe realizar una profilaxis en la iglesia.

Los religiosos tendrán a su cargo la investigación previa a la acusación de abuso contra menores, a fin de presentar un informe confidencial al arzobispado para su ponderación y decisión.