El “Rey del Merengue”, Joseíto Mateo, fue diagnosticado con leucemia hace poco más de dos meses, en Nueva York, según confirmó a elCaribe su hijo, Joseíto Mateo Junior.

Manifestó que como se trata de un cáncer incurable que está avanzando, la familia se está preparando porque está consciente que “no tenemos mucho tiempo en él en esta tierra”, pese a que está recibiendo tratamiento.

Mateo Junior le pidió al pueblo respetar la privacidad de la familia para que les permitan hacer los preparativos necesarios. Adelantó que más adelante ofrecerán una rueda de prensa para ofrecer más detalles sobre la situación del legendario merenguero.

Mientras tanto, las redes sociales, donde la noticia se hizo eco anoche, empiezan a convertirse en plataforma de peticiones e invitaciones a orar por la salud del intérprete de “Amorío”, cuya última aparición en público fue en el homenaje “El merengue según Mateo”, en noviembre pasado.

“Mateo, el rey del merengue está muy mal de salud, según me informaron hace unas horas. Invito a todos los que sentimos respeto y admiración por esta leyenda de nuestro ritmo nacional, a que elevemos una gran cadena de oración por la pronta recuperación de este hombre que es un referente para nuestra cultura y orgullo nacional e internacional”, escribió Sergio Vargas.

“Nuestro Rey del Merengue, Joseíto Mateo, se encuentra en muy delicado estado de salud. Elevamos una oración a nuestro padre celestial, por la recuperación de nuestro queridísimo Don Joseíto, quien es un orgullo nacional, que ha dedicado su vida a exhibir con dignidad nuestra bandera musical por todo el mundo. Oremos por la salud de nuestro Rey”, se lee en la cuenta oficial de Instagram de los Hermanos Rosario.

El merenguero Kinito Méndez se sumó por esta misma red pidiendo también, orar por el cantante de 98 años.

Otras personalidades del arte se manifestaron de igual modo, como el empresario artístico Luis Medrano, quien definió al merenguero como “ícono del folklore dominicano”, el comunicador Ramón Pastrano, el cronista deportivo Américo Celado, entre otros.

“A mediados de este mes llamé a la casa de Joseito Mateo para saber de él, porque estaba cerca y quería saludarlo. Hablé con su hijo (…) lo primero que me advirtió era que no quería que hablara de la salud de él en los medios (…) Ese día estuve con él, no quería comer y me dijeron que estaba enfermo del estómago… Dos días después recibí una foto donde ya estaba parado y se veía mejor. En ese momento no supe sobre la gravedad de su enfermedad”, narró la comunicadora Marivell Contreras.