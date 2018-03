Una mujer de 24 años de nacionalidad haitiana es la cuarta persona sospechosa de difteria en la República Dominicana.

El niño de cuatro años que falleció y tres personas que están ingresadas en el Hospital Vinicio Calventie, en Los Alcarrizos, son los cuatro casos notificados como sospechosos de la enfermedad.

Los otros dos casos sospechosos de la enfermedad son otra mujer y un hijo de ella.

El director del hospital, José Español, dijo que estas personas están estables y en áreas aisladas.

“Hemos tratado de no mezclarlo con los demás pacientes y eso me va a crear una situación porque tengo un área pequeña para eso y no sé cuántos pacientes nos llegarán, ya veremos que resolvemos”, dijo el doctor José Español.

Ante la situación la población ha abarrotado los puestos de vacunación.

