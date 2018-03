Hombre gana 194 mil dólares en su primera apuesta por internet

ATLANTIC CITY, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Un hombre de Nueva Jersey, aburrido después del trabajo, creó una cuenta de apuestas por internet y en la primera vuelta ganó casi 194.000 dólares.

Aníbal Lopes, de 33 años de edad y residente en Woodbridge, dijo que creó la cuenta el lunes, en el portal playsugarhouse.com en su teléfono celular.

Jugó una sola vez a Divine Fortune, y ganó la abultada lotería Mega Jackpot.

“Pensé, ‘Esto no puede estar sucediendo’”, relató. “No pude creer que gané tanto dinero. Le dije a mi esposa: ‘No me siento bien, me tiemblan las piernas’ y ella me dice ‘Vamos al hospital’ y yo le respondí ‘No, no es que estoy enfermo, es que, ¡acabo de ganar casi 194.000 dólares!’”.

El premio ha ido en aumento desde la última vez que alguien lo ganó, en septiembre.

El website, administrado por Rush Street Interactive, está vinculado con el casino Golden Nugget de Atlantic City.

Lopes, un supervisor para una empresa de construcción, dijo que esporádicamente había probado suerte en otros sitios de internet desde que los juegos de azar online fueron legalizados en el 2013, pero por muchos años dejó de hacerlo.

Expresó que usará el dinero para pagar cuentas pendientes, reparar su casa y abrir una cuenta de ahorros para su hijo de 6 años de edad.

Antes visitaba Atlantic City unas seis veces al año, pero dice que ahora prefiere jugar con su teléfono celular y así se ahorra el viaje de cuatro horas ida y vuelta desde su casa.