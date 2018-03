Francisco Vásquez explora facetas “muy diferentes”

Francisco Vásquez está consciente que conducir los Premios Soberano 2017 le abrió nuevas puertas en el arte.

Aunque entre esos nuevos caminos hay algunos que ya había explorado, la magnitud de su participación ha tomado un rumbo muy diferente.



Es lo que sucede precisamente con su presencia en el cine, pues de tener participaciones breves en los filmes Operación Patacón (2011), Vamos de robo (2014) y ¿Pa’ qué me casé”, (2016), pasó a interpretar dos papeles principales de la mano de Giancarlo Beras-Goico en Malcriados, como protagonista, y Pulso, la cual se estrenará este 5 de abril en todo el país.

“Este es mi primer papel como co protagónico, junto a Alfonso Rodríguez y Ana Carmen. Es una película distinta por ser un drama y suspenso”, dijo a elCaribe. “Interpreto a Humberto, una persona un poco irresponsable, que vive la vida a la ligera, no le presta mucha atención a los valores; todo lo contrario a mí, por eso me costó tanto trabajo entenderlo, porque choca con muchas cosas de mi persona”, agregó.

Explicó que Pulso es una historia que trata muy de cerca el VIH y cómo una persona puede interactuar con normalidad en la vida diaria, llevando los tratamientos que amerita.

El comunicador cibaeño está enfocado en desarrollar su faceta de actor tanto en la pantalla grande como en el teatro y aguas internacionales.

Reveló que ha tenido ofertas para otras películas que aún no se han concretado, pero de lo que sí está seguro es de sus planes, junto a Miralba Ruiz, de llegar a las tablas como actor y productor. “Ya se está trabajando en el guion, que será de Miguel Alcántara. Esa historia creo que haremos teatro a fin de año”, reveló.

Otro mercado en el que busca abrirse paso es el de las telenovelas a nivel internacional.

Trabaja en un disco

Francisco Vásquez se confesó amante de la música. Aseguró que insistirá porque le apasiona. “Cada día me queda menos mal”, bromeó antes de anunciar que trabaja en una producción discográfica que tendrá aproximadamente 12 temas.

El álbum tendrá letras de Pamel, Oscar Almonte y Zeo Muñoz, entre otros compositores, algunos de los cuales ya se encuentran disponibles en las diferentes plataformas de música digital.

Adelantó que la música no es su prioridad y que continuará haciendo televisión y radio con su espacio Francisco Muy Diferente, y ampliando su camino en el séptimo arte. Asimismo, aclaró que tendrá participaciones frecuentes en Esta Noche Mariasela, de donde salió por asunto de tiempo.

Hace ocho años, Francisco Vásquez hizo sus maletas y se fue a Santiago de los Caballeros. Y aunque se ha planteado su regreso a la ciudad capital, convertir sus visitas pasajeras en estadía permanente no está en sus planes.

En sus 18 años de trayectoria, Vásquez se ha mantenido fuera de polémicas, lo que ha logrado, según dijo, enfocándose en lo que hace y lo que debe hacer, “no en el trabajo del otro”.

“Muchos, a veces, estamos pendientes más de los programas de los otros… yo me he mantenido enfocado en los programas que he tenido que hacer en estos 18 años, soy fanático de mis compañeros, son gente que yo admiro. Yo no hablo de fama, sino de respeto al trabajo”, destacó.

Su punto de aterrizaje es su familia, en especial sus cinco hijas. “Vivo muy apegado a mi familia; creo que a veces la gente se lleva las luces para la casa”, criticó.