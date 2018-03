FIFA investigará incidentes de racismo en San Petersburgo

SAN PETERSBURGO, Rusia (AP) — FIFA inició una investigación luego que jugadores de la selección nacional de Francia fueron sujetos a cantos y ruidos racistas por hinchas rusos en un partido de exhibición en San Petersburgo el martes, menos de tres meses antes de que Rusia sea sede de la Copa del Mundo.

Sonidos imitando a monos se dejaron escuchar en la muchedumbre en San Petersburgo el martes cuando jugadores negros de la selección de Francia tocaban el balón en un partido de exhibición contra Rusia. Los sonidos eran audibles también en la transmisión televisiva cuando Paul Pogba anotó el segundo gol en la victoria de 3-1.

FIFA dijo el miércoles en una declaración que estaba colectando evidencia y se pondría en contacto con la organización anti discriminación Fare Network, que ayuda al organismo rector del fútbol mundial a investigar casos de racismo.

“La FIFA está colectando diversos reportes del partido y evidencia potencial sobre el incidente discriminatorio reportado en la prensa”, dijo la FIFA. “Hasta que hayamos evaluado toda la información disponible, no podemos comentar”.

La ministra de deportes de Francia Laura Flessel también pidió una respuesta.

“El racismo no tiene cabida en la cancha de fútbol”, escribió Flessel en Twitter junto con una foto de la selección francesa. “Debemos actuar juntos al niveles europeo e internacional para frenar esa conducta intolerable”.

Flessel no comentó directamente sobre los incidentes en el partido del martes.

“Hay suficiente evidencia para que la FIFA inicie un proceso”, dijo el Piara Powar, líder de la Fare Network.

El caso se produce antes de que Rusia sea sede de la Copa del Mundo en junio y julio y Fare dijo que resalta los problemas en la preparación del país para la sede del torneo.

“Si los fotógrafos los escucharon junto a la cancha, debe haber habido ujieres y funcionarios que también los oyeron”, dijo Powar. “Si, hacia el final de marzo, ellos no saben qué hacer y no están iniciando procedimientos y protocolos que existen, eso no es buen augurio para la Copa del Mundo”.

“Tan cerca de la Copa del Mundo existe interrogantes sobre por qué no se lidió con ello mientras ocurría”.

Es el tercer caso de racismo esta temporada en el Estadio de San Petersburgo, que será la sede de un partido de semifinales de la Copa del Mundo. El Zenit de San Petersburgo ha enfrentado dos veces cargos de la UEFA por racismo de sus hinchas en partidos de la Liga Europa.