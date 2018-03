Pakolé aboga por relevo en la política local

El salsero criollo Pakolé manifestó tristeza a ver que un país como la República Dominicana que goza de tanta riqueza natural, esté en manos de “políticos charlatanes”, quienes consideró son enemigos del país.

En una historia que colgó en su Instagram, el intérprete de “Le hace falta un beso”, abogó para que en el próximo año 2020 los ciudadanos “abran los ojos” y que no voten por las mismas caras “que ustedes las conocen y la ven año tras año ahí, entonces, nosotros somos los malos”.

“Me da tristeza ver que un país con tanta riqueza y nosotros hemos errado el voto eligiendo presidentes y políticos tan charlatanes”, con estas palabras Elvin Martínez Ramírez, nombre de pila del cantante, inició su historia desde una playa del país.

Recordó que su lucha por un mejor país no es desde ahora. En el 2008 fue nominado a los entonces Premios Casandra, con el merengue “Yo no me voy de aquí”, que exalta las bondades de la República Dominicana.

“Los reales enemigos de la República Dominicana son los cabilleros, los políticos, esos son los enemigos de esta patria. Esos son los que nos están secando y se están robando todos los recursos que tiene este país”, aseveró el salsero.

Llamó además a la población a buscar un relevo en las próximas elecciones, “no dejemos que esta gente sequen este país, usted también tiene derecho a disfrutar de toda la riqueza que tiene este país”.