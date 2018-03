La música y la diversión se adueñan del Sábado Santo

La oferta artística abarca todos los géneros y la participación de artistas locales e internacionales en diferentes puntos del país

Hoy inicia la cuenta regresiva para que grandes escenarios, en diferentes puntos de la República Dominicana, reciban a diferentes artistas, en Semana Santa, fecha en la cual cada año se acentúa más la presencia artística, abarcando todos los géneros.

Este año, uno de los conciertos más esperados es el del “Dúo dinámico”, Wisin y Yandel, quienes tras cinco años de separación iniciarán su gira Como antes, en Altos de Chavón, Casa de Campo La Romana.

“Sabíamos que el regreso de Wisin y Yandel sería un gran éxito, pero no esperábamos que la respuesta del público iba a ser tan abrumadora”, comentó Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo Resort. “Desde ya estamos inmersos en el montaje para esa esperada noche, con estos artistas que gozan de una envidiable aceptación entre el público dominicano”, agregó.

El intérprete de “Vacaciones” ya se encuentra en suelo dominicano, mientras que Yandel arribará al país en los próximos días. Su presentación contará con algunas sorpresas, según adelantaron los organizadores.

En los últimos tres años, la música ha reinado el Sábado Santo en este escenario de piedra, por donde han pasado Andrea Bocelli, Marc Anthony y Jennifer López, entre otras figuras.

A kilómetros de distancia, también en la zona Este del país, el Anfitatro BlueMall Punta Cana, inaugurado a mediados del 2017, tendrá por primera vez un concierto en esta fecha, apostando en esta ocasión al talento local.

Las protagonistas serán Maridalia Hernández, Fefita La Grande y Milly Quezada, Tres Grandes en Concierto, quienes se unieron en el tema “La pimienta es la que pica”. Pautado para las 8:00 de la noche, el evento tendrá a tres grandes invitados: Jochy Santos, Cuquín Victoria y Felipe Polanco “Boruga”.

También en Punta Cana, el segundo escenario a visitar es la cueva Imagine Club, el cual tendrá a los urbanos boricuas Farruko y Noriel, y al dominicano El Alfa, a partir de las 10:00 de la noche.

“Puerto Plata es alegría”

El anfiteatro Juan Lockward, en Puerto Plata, celebrará su primer aniversario con el intérprete urbano Tony Dize como artista internacional, sumando a la cartelera a los ganadores del Soberano, en diferentes categorías, la semana pasada: Toño Rosario, Wason Brazobán y Mozart La Para, así como a Eddy Herrera y David Kada, en lo que será el Súper mega aniversario, que mezclará todos los géneros populares a partir de las 8:30 de la noche.

La cartelera incluye a Jhonny Ventura como invitado especial, la conducción de Michael Miguel Holguín y Frederick Martínez (El Pachá), y la participación de Aquiles Correa, Súper Pana, Julio Clemente, Audry Bremon y DJ Gordy.

Mientras tanto, el Bonche Las Terrenas suma otro año de música en Semana Santa, este año con Arcángel, Farruko, El Mayor, Lápiz Consciente, El Alfa, La Insuperable, Shellow Shaq, Musicólogo y Lírico en La Casa, el viernes 30 y sábado 31 en Playa Punta Popi.

Opciones para los “boncheros”

La música electrónica también tendrá su espacio el Viernes Santo con el Boat Party SS 2018, en Bávaro, Punta Cana y el Flying Circus que incluye la presentación de The Chinese Laundry, Audiofly y Dennis Ferrer en Pearl Beach Club, Punta Cana.

Además, el Goes to millenium, en Cabarete, contempla una cartelera de Djs como Paris x Simo, Dj Vladd, Camilo Taveras, Jordy Sánchez, Emilio Sánchez y Manny Figueroa

El Santo Domingo religioso

En la ciudad capital se mantendrá la tradición de realizar un concierto cristiano. Será la noche del Viernes Santo cuando el coro de la Catedral Primada de América y su Orquesta presenten su tradicional concierto. Este año será La muerte de Cristo, una obra estrenada en 1939. Este será transmitido por el canal 4RD.