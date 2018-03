Fórmula 1, claves de redacción

Con motivo del comienzo del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Melbourne, Australia, ayer , se proponen alternativas en español a ciertos extranjerismos que se emplean a menudo en las informaciones sobre este deporte:

1. En vez de usar pit lane se puede decir en español calle de garajes o calle de pozos.

2. Los boxes no son más que los garajes o los pozos.

3. Las expresiones Q1, Q2 y Q3 son válidas para referirse a la clasificación 1, 2 y 3, respectivamente. Debe evitarse decir calificación o cualificación o qualy.

4. Se recomienda utilizar coche de seguridad en vez de safety car.

5. Neumáticos lisos es mejor que neumáticos slicks, que son utilizados para rodar sobre un pavimento seco. Igual que neumático de lluvia extrema es mejor que neumático full wet.

6. Es mejor decir la puesta a punto del carro en vez de el set up del carro.

7. Se puede decir carga aerodinámica o fuerza de apoyo en vez de downforce para referirse al empuje hacia el suelo que producen las características aerodinámicas de los coches que les permite ir más rápido en curvas.

8. La pole position es la primera posición de la parrilla o grilla de salida.

9. La expresión «fue penalizado con un stop and go» puede ser sustituida por «fue penalizado con un pare y siga» o «recibió una parada de penalización».

10. La penalización pare y siga es una alternativa en español a drive trough.

11. Vuelta de calentamiento es mejor que warm up lap.

12. Zona de hospitalidad es preferible a hospitality.

13. Es mejor decir que el neumático se cristalizó a decir que tiene graining.

14. Es más recomendable la expresión «los neumático pierden

adherencia» que «los neumáticos pierden grip».

15. La pared o muro que separa la calle de garajes de la pista, el pit wall, es en español el muro de garajes, muro de pozos o muro de boxes.

Además, se recuerda que las formas Fórmula 1 y Fórmula Uno son correctas e igualmente aceptables para referirse a la competición automovilística.