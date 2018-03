La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre – Digesett- se prepara para llevar seguridad a los conductores en el asueto de la Semana Santa, con el objetivo de preservar vidas.

Para ello, a partir del próximos miércoles empezará a distribuir 3,000 de sus agentes en todo el territorio nacional, especialmente en los puntos identificados como críticos, señalados en un mapa que fue colgados en las redes sociales de la entidad.

“Nuestra labor cotidiana en todas las carreteras y autopistas será fortalecida a partir del Jueves Santo, que es donde tendremos unidades apostadas en puntos críticos ya identificados”, informó a Rafael Tejeda Baldera, vocero de la entidad, durante una visita a elCaribe.

A los 3,000 agentes se sumarán, camionetas, motocicletas y grúas para asistencia vial, que reforzarán el operativo de Unión Semana Santa 2008, que iniciará a las 2:00 de la tarde del Jueves Santo, para concluir, a las 2:00 del domingo. Mientras que el carreteo iniciará a las 2:00 de la tarde.

Subrayó que en esos puntos la Digesett establecerá los controles de velocidad necesarios, tanto a la salida de los peajes, como la seguridad personas, entre los que subrayó el uso de cinturón, no abordar personas en la parte traerá de las camionetas, no más de dos personas en motocicletas, ni menores de ocho años, el uso de casco protector, no exceso de pasajeros en el transporte público, entre otros.

Estarán apostados especialmente en las autopistas Duarte, Las Américas, del Nordeste, 6 de Noviembre, para un total de 28 puntos fortalecidos.

Tejeda Baldera dijo los agentes estarán fiscalizando a todo el que cometa infracción, según lo establece la Ley 63-17 sobre Movilidad de Tránsito y Transporte Terrestre, incluyendo la retención de vehículos a los conductores infractores dependiendo del grado de la violanció. En cada punto habrá un encargado de área que mantendrá informada a la ciudadanía.

El vocero de Digesett pidió a la población que los ayude a continuar con la prevención de accidentes, siendo prudentes, y observando todas las medidas preventivas que emiten las autoridades a través de las redes sociales y de los medios de comunicación.

“Piensen que la Semana Santa solamente son días, que el lunes necesitamos verlos a todos involucrados de nuevo en sus labores cotidianas, sin nada que lamentar”, llamó.