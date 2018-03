Seguros Reservas: el 80% de torres y edificios del país no están aseguradas

Santo Domingo.- El administrador general de Seguro Reservas reveló este domingo que el 80 por ciento de los edificios y torres de apartamentos y oficinas que hay en la ciudad capital carecen de una póliza de seguro para hacerle frente a eventuales siniestralidades.

Osiris Mota lamentó la situación destacando que la República Dominicana es un país que se encuentra en la ruta de los huracanes que se forman todos los años, al igual que tiene fallas sísmicas en su capa tectónica, razón por la cual las edificaciones están expuestas a cualquier tipo de contingencia.

“Tu mira nuestra ciudad que a crecido tanto, y a pesar de que todos los años tenemos una temporada ciclónica, y a pesar de que estamos encima de varias fallas tectónica que se mueven todos los días, el 80 por ciento de todos esos grandes edificios que hay en la ciudad no tienen seguro“, se quejó Mota.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema, canal 11, el funcionario explicó que tanto desde el Estado como de ese sector no se ha tenido una inteligencia para diseñar un eficiente plan de propaganda que concientice a los actores de ese mercado.

Indicó que las aseguradoras del país libran una fiera batalla por conquistar a las grandes empresas que al fin y al cabo no son las que más beneficios dejan debido a la capacidad que tienen de negociar bajas tarifas y exigir que le paguen más de lo debido por motivo de reclamaciones.

Calificó esa situación como sumamente alarmante, debido a que si se produjera un terremoto de la misma magnitud al que se produjo en Haití en el año 2010, podría producir una quiebra al país.

“Porque aquí no va a entrar dinero para reconstruir la ciudad, por no tener cobertura catastrófica, y eso es penoso, y no tenemos una autoridad como la Superintendencia que pueda empujar al mercado hacia una campaña de publicidad para llevar conciencia a los dominicanos de la importancia de invertir en seguro“, razonó el administrador de Seguro Reservas.

Argumentó que igualmente está sucediendo con los cientos de millones de pesos que cada año tiene que destinar el gobierno para hacerle frente a los daños ocasionados al sector agropecuario y a las obras de infraestructuras estatales, como consecuencia de las inundaciones producto de las lluvias.

“Sin embargo no ha habido cobertura, cuando pudo haber tenido un programa de seguro estructurado para lograr por lo menos indemnizar parte de todas esas perdidas que el país ha tenido“, lamentó.

Insistió en que hace falta crear conciencia de la importancia social del sector asegurador, ya que si se da el caso de que se produce un incendio en un edificio de apartamentos todos sus propietarios o residentes podrían ir a la quiebra y quedar, junto a su familia, la la intemperie.