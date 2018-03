Unapec gradúa 527 profesionales

Santo Domingo, RD.- La Universidad APEC (Unapec) invistió a 527 profesionales en tres ceremonias, en las cuales su rector Franklyn Holguín Haché proclamó que “Duarte está vivo”, y exhortó a los egresados a “ser revolucionarios como el patriota”.

Los actos de investidura extraordinaria de Unapec tuvieron como escenario el auditorio del pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde el rector Holguín Haché enfatizó que no se acepte como algo normal la pobreza y la miseria de millones de dominicanos, los feminicidios, la elección comprada o sometida por el hambre, como tampoco que se tomen decisiones de espaldas al pueblo, indica una nota de prensa.

El presidente de la Junta directores de Unapec, Tomás Pérez Ducy, y el rector Holguín Haché entregaron reconocimientos a las graduandas con mayores honores: Stephanie Paulette Peña Santos y Leidy Laura Pérez Cordero, ambas summa cum laude y con un índice académico de 4 puntos.

Los investidos fueron en las licenciaturas en administración de empresas, turística y hotelera, contabilidad, derecho, diseño gráfico e interiores, negocios internacionales y en publicidad, así como en las especialidades en enseñanza de la matemática básica, alta gestión empresarial, y administración financiera.

Los graduandos en ingenierías fueron en electrónica, industrial, eléctrica, sistemas de computación, sistemas de información y software; y en las maestrías en administración financiera, auditoría integral y control de gestión, comercio electrónico, derecho de familia, penal y procesal penal, dirección comercial, ingeniería eléctrica mención potencia, gerencia de la comunicación corporativa, gerencia y productividad, gerencia de recursos humanos y técnico analista financiero.

El rector Holguín Haché dijo que no debe aceptarse como algo normal “cuando la salud o la educación no son reales derechos de todos, cuando se fomenta el odio, la división y la discriminación de cualquier género, cuando se violan Derecho Humanos, cuando se daña la naturaleza y degradamos nuestros ecosistemas, cuando no se premia el trabajo y el esfuerzo, sino que se fomentan los privilegios y los contubernios de intereses”.

“Debemos ser una comunidad de trabajo, de ética, donde se construyan los buenos dominicanos y dominicanas que como profesionales y como ciudadanos ayudemos a culminar ese sueño maravilloso aun incluso, sin el cual no habrá felicidad posible esta tierra sagrada de Juan Pablo Duarte”, expuso.

Indicó que “ahí entra el verdadero sentido de la imagen de Duarte, su verdadera fuerza: la conciencia necesaria que cree sin ningún retroceso en la viabilidad de la nación. Duarte es el cemento invisible con el cual se une nuestra aventura espiritual, él es la idea tensada de lo que nos reunió como pueblo, el paradigma que debería estar vigente entre nosotros.

El rector de Unapec manifestó que “en esta llamada sociedad del conocimiento quienes se detienen renuncian por anticipado al éxito. Es como si este siglo XXI fuera esencialmente épico, y quienes se detengan cometen el loco error de truncar sus sueños”.

Expresó que “Duarte está vivo, y es apropiándonos de su legado que superaremos los problemas del país, son sus ideas las que deben guiarnos. Duarte se sobre impuso a las dificultades, y dio más de lo que se esperaba de él, en las circunstancias más aciagas de nuestra historia”.