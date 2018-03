Trump no falla

Es raro que pasen dos días sin que llegue una de las del presidente de EEUU Donald Trump. A veces se toman a risas, otras veces, por su dimensión, con algo de desconcierto. Nadie se acostumbra a un presidente norteamericano que actúa así. Cuando no es él mismo, le explotan cosas. La exmodelo de Playboy Karen McDougal dijo en CNN que Trump intentó pagarle después de su primer encuentro sexual. “Bueno, después de tener intimidad, intentó pagarme y de hecho no supe cómo interpretarlo, pero lo miré y le dije: ‘No soy así, no soy ese tipo de chica”. La relación continuó durante 10 meses. Ahora le pide disculpas a Melania, la esposa de Trump…