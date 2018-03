Stephen Hawking

(Décima cibaeña)

Ya se fue aunque quedó

Una mente muy brillante

Era una luz radiante

Como en la saisa ei bongó

A la Ciencia dominó

Y así a la Filosofía

A laj guerra se oponía

Y a eta modeinidá sin freno

Que contiene to ei veneno

Para otra Guerra Fría.

Etefen Jokin luchó

Dejde una sola ecuadra

Que encaja cuaja y recuaja

Lo que a ei no le impoitó

En Londre se manifejtó

Y no se quedó en la vereda

Tenía parada la oreja

Aunque hablaba muy bajito

Siguió poi su caminito

Como siempre, sobre rueda.