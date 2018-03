Sergio Vargas a Andrés L. Mateo: “Usted se buscó una vaina con la persona menos indicada”

El cantante Sergio Vargas reaccionó este sábado molesto ante las supuestas declaraciones del escritor Andres L. Mateo, quien alegadamente cuestionó que el merenguero recibiera el Gran Soberano, distinción máxima que cada año entrega la Asociación de Cronistas de Arte -Acroarte-.

Durante su participación en el programa “Pégate y gana con el Pachá”, el “Negrito de Villa”, como el conocido el merenguero y ex diputado le dijo a Mateo que él se creía que, por sus conocimientos intelectuales, tenía derecho a ofender a las personas.

Le advirtió que “la tercera es la vencida” cuando hizo referencia a que él “no lo conocía y era la segunda vez que le tiraba un rafagazo”. “Y usted no es impoluto, usted no es dueño de la palabra en la República Dominicana”, le dijo.

Además Vargas expresó al escritor que si lo que quería era recibir él el Gran Soberano, se lo regalaba. “Se lo puede llevar para su casa”, adujo mientras era aplaudido por el público del programa.

Palabras de Sergio Vargas

“Hacer juicio de valor también es un pecado. Ese señor no me conoce a mí y es la segunda vez que me tira un rafagazo, a la tercera es la vencida y usted no es impoluto, usted no es dueño de la palabra en la República Dominicana y usted con esos 500 libros que se ha tomado cree que puede echarle un baño de m.. a cualquiera en este país. Usted se equivocó conmigo, se buscó una vaina con la persona menos indicada, con Sergio Vargas. Y si usted quiere y usted lo que quería que le dieran eso (muestra el Gran Soberano) se lo regalo, se lo puede llevar para su casa”.