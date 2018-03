Otra derrota de Djokovic, eliminado en su debut en Miami

KEY BISCAYNE, Florida, EE.UU. (AP) — La racha de 16 victorias de Novak Djokovic en el Abierto de Miami llegó a su fin. Su suplicio con una dolencia en el codo derecho persiste.

Djokovic apenas duró una hora en el torneo que ha ganado seis veces al perder el viernes en su debut por 6-3, 6-4 ante Benoit Paire.

Fue la tercera derrota consecutiva de Djokovic, algo que no le ocurría en más de una década. El serbio reapareció en el Abierto de Australia el pasado enero tras seis meses de inactivad. Perdió en su debut en el Masters de Indian Wells ante Taro Daniel, 109 en el ranking, hace dos semanas.

“Estoy intentando, pero no me salen las cosas”, se lamentó Djokovic. “Desde luego no me hace sentir jugar así. Por supuesto que quiero jugar lo mejor que puedo. Es que es imposible ahora mismo. Nada más”.

Contra Paire, 47 del escalafón de la ATP, Djokovic perdió el saque cuatro veces, estuvo impreciso con el saque y pasó dificultades para anticipar las pelotas en corto que dejaba el habilidoso francés.

“Todo pasó tan rápido”, dijo Djokovic. “Estoy tratando de hacer lo mejor posible. No estoy al nivel que solía tener. De eso soy consciente. Tengo que tenerme confianza en mí y ya llegará”.

Quien marcha por la vía opuesta es Juan Martín del Potro. Entonado tras su victoria Roger Federer en la final de Indian Wells el pasado fin de semana, el argentino impuso su oficio para vencer al holandés Robin Haase por 6-4, 5-7, 6-2 e instalarse en la tercera ronda.

Del Potro (5to cabeza de serie) estiró a 12 su seguidilla de victorias consecutivas en el circuito. La racha incluye los títulos de Acapulco y el de Indian Wells, el primero de su carrera en un torneo de la Serie Masters. Su rival de turno será el japonés Kei Nishikori, quien venció al australiano John Millman por 7-6 (4), 4-6, 6-3.

En lo que fue un anticipo de la serie por la zona americana de la Copa Davis el próximo mes, el argentino Diego Schwartzman capitalizó cinco de las 13 oportunidades de quiebre que dispuso al dar cuenta 6-3, 6-1 del chileno Nicolás Jarry.

Schwartzman (13er preclasificado) había vencido a Jarry el mes pasado en las semifinales del Abierto de Río de Janeiro, torneo en el que el actual número 16 del mundo conquistó su primer título en un torneo de categoría 500 en el circuito de la ATP. En tercera ronda, Schwartzman se medirá con Milos Raonic (20), el canadiense que viene de alcanzar semifinales en Indian Wells y que superó 6-3, 6-3 al juvenil sueco Mikael Ymer.

En el cuadro femenino, la puertorriqueña Mónica Puig dio la sorpresa al eliminar a la numero dos del mundo, la danesa Caroline Wozniacki.

La campeona olímpica en Río de Janeiro, en el puesto 82 del escalafón de la WTA, vino desde atrás luego de un primer set en blanco y se impuso 0-6, 6-4, 6-4 a Wozniacki, que abrió la temporada ganando su primer mayor, el Abierto de Australia.

La impresionante racha ganadora de Naomi Osaka en este mes llegó a su fin con una derrota por 6-4, 6-2 ante la ucraniana Elina Svitolina (4ta preclasificada) en la segunda ronda.

Osaka dijo que empezó a sentirse un poco enferma antes del encuentro pero no quería abandonar el torneo después de sorprender a la ocho veces campeona Serena Williams en la primera ronda.

La japonesa de 20 años se encuentra en el 22do puesto del ranking mundial, el punto más alto en su carrera, y ganó su primer título la semana pasada en Indian Wells.

En tanto, la tres veces campeona Venus Williams venció a la rusa Natalia Vikhlyantseva por 7-5, 6-4.

Otros cuatro preclasificados quedaron fuera en el cuadro masculino: el belga David Goffin (7), los españoles Roberto Bautista Agut (12) y Feliciano López (25) y el francés Richard Gasquet (30).

Goffin perdió 6-0, 6-1 ante el portugués Joao Sousa. Fue el primer partido del belga tras sufrir una lesión en el ojo tras ser impactado por un pelotazo en las semifinales de Rotterdam el mes pasado.

También avanzaron el croata Marin Cilic (2) y el búlgaro Grigor Dimitrov (3).